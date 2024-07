El radicalismo de la Sexta sección de la provincia de Buenos Aires se reunió el pasado sábado en Pigüé, partido de Saavedra, para consolidar un acuerdo estratégico destinado a potenciar el desarrollo del sudoeste bonaerense. En un gesto de unidad poco común en el actual panorama político, intendentes, legisladores, autoridades partidarias, concejales, consejeros escolares, jóvenes y militantes de la UCR se congregaron para firmar el "Acuerdo por la Región".

En el documento que se dio a conocer, el radicalismo de la Sexta sección pone el eje de su trabajo en construir una agenda regional que potencie la región. Además se le reclama tanto al gobierno nacional como provincial en beneficio de los veintidós distritos que componen la sección. De esta manera, la UCR de la región se mostró junta, sin diferencias internas, dando al encuentro un marco atípico en época de divisiones y tensiones en la mayoría de los partidos.

Del encuentro participaron los Intendentes de Adolfo Alsina, Javier Andrés; Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Pellegrini, Sofía Gambier; y Tres Lomas, Luciano Spinolo; los legisladores provinciales Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, y Nerina Neumann Losada; los ex intendentes de Saavedra, Gustavo Notararigo y Alberto Maier; el ex legislador y vocero presidencial Juan Pablo Baylac; el ex senador y ex intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz; Ignacio Salucio, de la Juventud Radical.

Junto a funcionarios municipales, autoridades partidarias, de la Juventud Radical y Franja Mora, y militantes de toda la sección, estuvieron presentes también los concejales y consejeros escolares de los municipios de Adolfo Alsina, Pellegrini, Salliqueló; Tres Lomas, Puan, Saavedra, Guaminí, Tornquist, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Patagones, Laprida, y Daireaux.

Los diez ejes de trabajo del Acuerdo por la Región: