Los concejales Federico Labarthe y Cristian Raising, aprehendidos luego del allanamiento en la sede local del INTA el pasado miércoles, declararon frente al fiscal Mauricio Del Cero y luego recuperaron la libertad.

La jueza Marisa Promé no hizo lugar al pedido de detención solicitado por el fiscal Del Cero, quien les imputó tenencia simple de droga y había pedido que queden tras las rejas.

Según publicó Noticias Tornquist, bajo la lluvia, a la noche esperaron la llegada de los concejales que fueron liberados y llegaron a la ciudad. Entre ellos estuvo el Intendente Sergio Bordoni, el diputado provincial Emiliano Balbín y agrupaciones de cultivo de cannabis terapéutico de Pigüé.

Según sus propias afirmaciones, cultivaban plantas de cannabis para uso terapéutico para más de 60 personas a las que ayudaban por las dolencias que sufrían.

Tanto Labarthe como Raising eran saludados por cada una de las personas que se hicieron presentes como familiares, amigos y personas a las que ayudan. Ellos mismos junto a Omar Navas, otro detenido por tener plantas en su domicilio, que había recuperado la libertad el jueves, dijeron que van a redoblar los esfuerzos para que esto tenga un buen final.

"Esto lo hicimos pensando en la gente para los que estaban con depresión, con dolor y no podían levantarse de la cama y ahora la ves que camina que anda que tiene una vida normal y merece su medicina como cualquier persona y por una estupidez de una ley que no se termina de reglamentar y que no se ponen de acuerdo, estemos pasando este momento todos y esto tiene que estar accesible para todo el mundo y es lo mas injusto que hay", dijo Labarthe.

Y agregó: "Ojalá el sufrimiento que pasamos con "Piqui" (Raising) sirva y cambie las cosas en serio que no quede la mala anécdota que pasó. A veces decimos que un pueblo como Tornquist no puede cambiar la realidad y hoy me parece que la vamos a cambiar. La revolución que hay a nivel nacional es impresionante y se que esto no va a quedar en una anécdota".