El modelo Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo (ECMWF) ha anticipado que, entre el sábado y domingo próximos, un sistema de mal tiempo se registrará en gran parte de la provincia Buenos Aires.

Casualmente, el sábado será 30 de agosto, que para el calendario religioso se celebra “Santa Rosa”. Y detrás de esto la creencia de que las tormentas acecharán la zona central del país, incluyendo la bonaerense.

Por lo apreciado en el modelo europeo, las condiciones atmosféricas podrían llevar a la formación de una ciclogénesis, donde la baja presión promoverá la formación de mal tiempo, con registros de precipitaciones importantes.

Los primeros datos no descartan tormentas fuertes para el oeste, especialmente en la región de General Villegas y Trenque Lauquen, para luego trasladarse hacia el resto provincial, pero con menor intensidad. Para el domingo los valores podrían alcanzar hasta 60 mm de lluvia en el norte y 100 mm en el oeste y centro.

Respecto a esta zona, es crítica la situación que se atraviesa. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) sostuvo que las inundaciones en el centro bonaerense, es “una emergencia que no puede esperar”.

La entidad indicó que “existe más de un millón de hectáreas anegadas, el 15 % del maíz y la soja del país en riesgo, caminos intransitables, escuelas cerradas y familias rurales aisladas”, y resaltó que “la situación productiva y social es crítica. La ruralidad y sus familias necesitan respuestas ya, no más burocracia. Reclamamos medidas urgentes y concretas”.