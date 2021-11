Por Ramiro Pablo Gómez

Las elecciones legislativas 2021 terminaron y comienza el camino rumbo al 2023. El pais y la Provincia de Buenos Aires sigue siendo disputada por dos fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos. Ambos espacios empiezan a diagramar los futuros candidatos presidenciables.

Los libertarios irrumpieron en la escena política y ahora deberán demostrar sus convicciones en el Congreso. La Izquierda obtuvo 4 diputados a nivel nacional pero fue superada por Espert y Milei.

El Frente de Todos levantó y sigue con vida electoral

El espacio oficialista festejó la remontada de las PASO como una victoria. El bunker ubicado en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un clima festivo con dirigentes sonrientes y militantes que no paraban de cantar.

“Nunca bajamos los brazos”, expresó la futura diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. La algarabía solo puede entenderse desde la estrategia política de mostrarse con vida electoral ya que en lo concreto fue una derrota contra Juntos. A nivel nacional sacó 33% y Juntos 42% mientas que en la Provincia quedó un punto abajo, perdió en 109 municipio de 135 y en 7 de las 8 secciones electorales bonaerenses.

Le quedan dos años (¿sin pandemia?) para sacar el freno de mano e ir rumbo a lo que prometió en el 2019: Recomposición salarial, aumento de las jubilaciones, generación de empleo, estabilidad macro y microeconómica, bajar la pobreza, etc. La negociación por el pago de deuda con el Fondo Monetario contraída por el gobierno anterior se tornará clave para dinamizar (o no) la economía.

Juntos ganó pero...

El frente Juntos ganó a nivel nacional y provincial. El espacio que no supo dar respuesta cuando fue gobierno (2015-2019) se intentó mostrar revitalizado para dejar atrás aquellos años y la estrepitosa derrota del 2019.

El bunker ubicado en La Plata tuvo a Santilli, Manes y Ocaña de oradores con discurso breves y una efusividad que no se reflejaba en la militancia presente. Quizás esperaban darle una paliza electoral al Frente de Todos y los sorprendió la remontada del oficialismo.

Juntos ganó pero fueron elecciones legislativas. La historia reciente muestra una derrota legislativa del kirchnerismo en el 2009 y una victoria presidencial de Cristina Kirchner en 2011. Lo mismo en 2017 cuando Unidad Ciudadana, encabezado por la vicepresidenta, perdió con Cambiemos pero después lo aplastó en el 2019.

No es lo mismo una elección legislativa que presidencial y el electorado lo sabe. En esta campaña Juntos habló de empleo, pymes, educación y seguridad que son todas materias que recurso cuando fue gobierno. En el 2023 la ciudadanía elige quien llevará las riendas del país, y por lo tanto, no se pueden extrapolar resultados con tanta facilidad.

A su favor tiene que sigue siendo la única fuerza política con posibilidades de disputar el poder contra el peronismo o Frente de Todos. La estrategia de proponer internas a concejales y diputados fue acertada ya que sumó caras nuevas y votos de otros espacios.

Los liberales avanzan pero ahora forman parte de la "casta política"

José Luis Espert con 656.498 votos llegó al 7,50% con Avanza Libertad y desplazó del tercer lugar a la Izquierda de Del Caño. Con un discurso agresivo y bordeando los límites de las reglas democráticas, el economista, se intentó ubicar por fuera de los espacios tradicionales como Juntos o el Frente de Todos. Con estos resultados logró 3 bancas nacionales que significan un triunfo de este nuevo espacio, pero, a la vez, la necesidad de establecer alianzas en el Congreso. En ese momento se verá que tan diferente es su propuesta con respecto a los partidos tradicionales.

La misma lectura puede hacerse de Javier Milei que criticó a todo el arco político denominándolo “casta” pero ahora forma parte de la legislatura nacional con dos diputados que si no hacen alianzas podrán recorrer los medios de comunicación o ser tendencia en Twitter pero no lograrán una sola ley.

Ambos dirigentes ya se tiraron centros con el espacio de Juntos.

Para la Izquierda fue histórico

La Izquierda de los Trabajadores logró meter 4 diputados a nivel nacional y dos concejales en Coronel Pringles. Desde su punto de vista es una elección histórica pero también hay que señalar que fueron superados por los liberales que encarnan ideas completamente opuestos a los de la izquierda.

La pregunta que deben hacerse es si lo votos logrados responden a un descontento ciudadano con los partidos tradicionales o a una identificacion con las propuestas de su espacio.

Los cuatro diputados son Nicolás Del Caño y Romina del Plá (Provincia de Buenos Aires), Myriam Bregman (Ciudad) y Alejandro Vilca (Jujuy).

Florencio Randazzo y Cinthia Hotton no llegaron

El espacio Randazzista Vamos con Vos y el de Hotton, Mas Valores, no juntaron los votos necesarios para acceder a la legislatura. No pudieron dar claridad a sus propuestas, se quedaron en la superficie y no convencieron a la cantidad suficiente de electores.

¿Y el 2023?

Dos años en Argentina es mucho tiempo pero da la sensación de que candidatos sobran. El Frente de Todos tiene un lapso de tiempo donde no tendrá pandemia y deberá afianzarse como alianza electoral. Si Alberto Fernández logra lo propuesto en 2019 será candidatearle en el 2023. Además asoman Sergio Massa, Axel Kicillof o algún gobernador de cuyo o el norte argentino donde el oficialismo es fuerte.

Juntos impulsa hace tiempo a Horacio Rodríguez Larreta aunque la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también quiere el máximo cargo. María Eugenia Vidal, quien perdió por 20 puntos en el 2019 y se mudó de Provincia a Ciudad, sacó cerca del 50% de los votos en ese distrito y tampoco se baja de la carrera presidencial. Los represantes radical Alfredo Cornejo y Gerardo Morales quieren participar, reclaman su espacio dentro de la alianza e intentarán ser candidatos.

Es probable que Juntos repita la estrategia de presentar internas para ganar votos de otros espacios y ampliar su base electoral. En ese sentido, no se descarta tampoco que los Libertarios terminen cerrando una alianza con el espacio amarillo.

El Frente de Todos quizas vuelva a proponer internas ya que las listas unificadas no funcionaron en las legislativas.