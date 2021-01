Mientras la Ciudad de Larreta promete un regreso a las aulas en Febrero, la Provincia de Kicillof apunta hacia marzo pero no confirma fechas sino que espera la evolución de la pandemia. Ahora se sumó el ex presidente, Mauricio Macri, con una carta pública pidiendo que “abran las escuelas”. Los intendentes Martín Yeza (Pinamar) y Juan Zabaleta (Hurlingham) opinaron sobre los fichos del ex mandatario.

La carta de Mauricio Macri

El título resume el punto central de la carta: “Abran las escuelas” pide el ex mandatario de modo imperativo.

“Un nuevo año comenzó y las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse. Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica”, expresó Macri.

Según el ex presidente “la Ciudad de Buenos Aires demostró que es posible abrir las escuelas, respetando los protocolos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud. Ese camino es el que esperamos que tome la Provincia de Buenos Aires”. El distrito de Larreta promete regresar en Febrero.

"Vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías", fue una de las frases de la carta que más resonó en los medios

Qué dijeron los intendentes

El jefe comunal de Juntos por el Cambio, Martin Yeza, se limitó a reproducir esa última frase acompañada de un icono de aplausos.

En tanto, Juan Zabaleta del Frente de Todos, apuntó contra la gestión en educación del ex mandatario:

“¿Ahora les preocupa la educación? Bajaron el presupuesto educativo del 7,8% al 4,7%, caraduras. Que se quede tranquilo Macri que las escuelas van a abrir, y los docentes van a trabajar, igual que el año pasado. El que vive de vacaciones y descansando es él”, disparó Zabaleta.