El exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo "Pata" Medina, quien fue excarcelado anoche, dijo hoy que fue perseguido por "defender el derecho sagrado de los trabajadores" y dijo que "los que tienen que estar presos" son los que integraron la "mesa antisindical" del gobierno de Mauricio Macri.

"Me difamaron, me tiraron al horno con el fuego encendido, pero sigo parado porque no tengo nada que ocultar”, expresó hoy Medina durante una entrevista con Radio Con Vos, en la que afirmó que Macri, (María Eugenia) Vidal, (Marcelo) Villegas y (Julio) Garro "tienen que estar presos”.

Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la excarcelación dispuesta en marzo último para Medina -pero se mantiene la prohibición de realizar actividad sindical- tras lo cual anoche fue liberado. Medina cumplía prisión domiciliaria desde septiembre de 2017 en su vivienda de Ensenada.

En aquel momento fue procesado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y tuvo un embargo por 200 millones de pesos. De esa manera, quedó firme la libertad para el exsindicalista, acusado de hechos de corrupción, que había sido dispuesta en marzo último por el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.