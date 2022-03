La presidenta de AySA, Malena Galmarini, participó junto a otras referentas del grupo de Mujeres del Frente Renovador de un nuevo Encuentro Federal de Intendentas y Concejalas de la FAM, el cual se llevó a cabo en el marco de la III Edición de “Nosotras Movemos el Mundo” y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Se trató de una actividad con más de 800 mujeres de la política que compartieron una jornada de debate, capacitación y formación en Tecnópolis.

La cumbre federal contó con la participación de más de diez ministerios de las Mujeres, Diversidad y Género de la Nación y entre las participantes del panel de cierre de actividades en Tecnópolis se destacaron la ministra nacional Elizabeth Gómez Alcorta; la vice gobernadora bonaerense, Verónica Magario; la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; y la diputada Tolosa Paz; entre otras dirigentes.

Respecto al lugar de las mujeres en la política, Galmarini expresó: “Ha avanzado el rol de las mujeres en la política, sobre todo en los lugares donde se toman decisiones. Porque siempre las mujeres estuvimos en la política, pero como en todos los ámbitos estuvimos mayormente representadas en las bases. Somos aquellas que atendemos a las compañeras y compañeros, a las vecinas y vecinos, en las unidades básicas, en los comités, en los centros culturales, las que preparamos las ollas populares. Hacemos la comida, cuidamos a nuestros hijos e hijas, somos maestras, enfermeras y médicas. Siempre hemos estado en el rol de la política, pero donde no teníamos espacio es donde se toman las decisiones y entonces es difícil. Si vos no estás en donde se toman la decisiones, que esas decisiones te incluyan. Por eso estamos hoy aquí con las concejalas de todo el país, con intendentas, con legisladoras, con las ministras, es sumamente importante tener acá a las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad no solamente de la Nación, sino de varias provincias”.

Gomez Alcorta, por su parte, destacó la potencia de este tipo de encuentros: “Son más de 800 intendentas de todo el país, de cada uno de los lugares de nuestra patria. Para nosotras poder encontrarnos, poder potenciarnos, poder coordinar, no solamente las políticas sino también la fuerza es fundamental, porque sabemos que la política ha sido durante muchísimos siglos un espacio masculino y que las resistencias que hay para nuestra participación son muchísimas. Por eso sabemos que juntas hacemos fuerza, que juntas podemos avanzar. Esto tiene una potencia que es arrolladora”.

Estela Díaz, a la vez, no dudó en celebrar la existencia de este tipo de redes para que la participación de las mujeres en política aumente y se fortalezca: “Para mover el mundo y para transformarlo tiene que haber un mayor nivel de participación de las mujeres en política, esa es la propuesta. La Red de Concejalas de todo el país lo que permite es que el sueño de ser intendenta sea alcanzable, que el sueño de ser gobernadora también está el alcance, porque esa es la forma que entendemos nosotras que se logró en la Argentina de avanzar en materia de paridad. Todo lo que falta se va a potenciar y se va a ampliar si somos capaces de mirarnos, de reconocernos y por supuesto de fortalecer los vínculos de la mujer y la política”

Verónica Magario, en esa misma línea, celebró al gobierno y al Frente de Todos por poner a la cuestión de género en lo más alto de la agenda política: “Nosotras entendemos como parte del Frente de Todos a esto como un modelo de desarrollo de la sociedad. Cuando pensamos en la violencia, el fondo de esa violencia es la desigualdad. Y el modelo de Estado que pensamos tiene que ver con cómo construir mejor calidad de vida para todos y para todas, y eso supone tener en el principal lugar de las políticas de gestión aquellas cuestiones en las que el Estado debe estar presente y hacerse cargo para transformar esa realidad. Ahora por primera vez se colocan en el principal rango de gestión a las políticas de género, así como abordamos salud, educación, trabajo, producción y hábitat, ahora también se entiende que la igualdad de género y diversidad tiene que estar en el modelo de desarrollo porque ese es el camino para abordar las estructuras de desigualdad y en ese camino la erradicación de las violencias”.

La concejala por el Frente Renovador de Tigre, Victoria Etchart, por su parte señaló: “Acá nos muestran todo lo que hacen los distintos ministerios, cuántos programas y cuántos proyectos hay, qué podemos llevar a nuestras comunidades, entonces este tipo de encuentros son sumamente importantes. Además tenés que sumarle que nos vemos con intendentes de otros lugares, con otras necesidades, y también poder juntarnos está buenísimo. Acá estamos las mujeres tigrenses representando al pueblo de Tigre y haciendo fuerza”. Jimena Bondaruk, encargada del área de políticas de Género de Trenes Argentinos y concejala del Frente Renovador, agregó: “Así que obviamente nosotras desde Mujeres FR, con compañeras concejalas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires estamos acompañando y extendiendo estas redes que son importantes para nosotras para poder seguir creciendo y hacer que la política sea cada vez más justa y más equitativa”.

Estuvieron presentes en el evento también Sofía Vanelli, senadora por la Provincia de Buenos Aires; Débora Galán, diputada por la PBA; Jimena López, diputada Nacional: Micaela Morán, subsecretaria de Planificación y Coordinación en Nación, ente otras.

“Si se juntan los sindicalistas y el gobierno y no estamos las mujeres representadas, están hablando de otra cosa. Están hablando de la mitad de la población. Las mujeres somos la mitad más uno de las fuerzas productivas, somos las que como dice el eslogan de esta semana “las que movemos el mundo”. Los hombres no podrían estar haciendo todas las cosas que hacen si nosotras no estuviéramos sosteniendo, y no queremos ser solo las que sostienen, queremos ser protagonistas de la historia y esto es lo que estamos haciendo hoy, acá, juntas. Estamos unidas, estamos debatiendo, estamos conversando, pero sobre todo nos estamos organizando. Porque la paridad política en realidad no es un objetivo en sí mismo. El verdadero objetivo es la paridad en la vida cotidiana y eso es lo que poco a poco estamos logrando”, concluyó la presidenta de AySA.