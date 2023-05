Después de que el acto por el 25 de Mayo encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner no dejara definiciones en torno a las candidaturas del Frente de Todos (FdT), dos de los posibles aspirantes del espacio, los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Eduardo “Wado de Pedro”, se mostraron juntos este sábado en un acto oficial. Fue durante la puesta en marcha del tren turístico Mercedes-Tomás Jofré con su par de Transporte, Diego Giuliano.

"Nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para unos pocos. Empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias, con sus divergencias, con sus competencias, pero sobre todas las cosas, con un sueño de país, como dice 'Wado', con el sueño de un país federal y no concentrado en la ciudad de Buenos Aires", comenzó diciendo Massa en su discurso.

"Podemos cometer errores, cometimos muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y que pensamos en la Argentina con convicción y con sueños de futuro. Y eso no va a cambiar, podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca, sino por cuál es la Argentina que construimos. De esa manera trabajamos, soñando en la unidad de nuestro pueblo, en la unidad de nuestro espacio, en el futuro de una Argentina federal", agregó.

En su alocución, Massa llegó de elogios a de Pedro. "Los que convivimos con 'Wado' en el día a día del gobierno, sabemos lo que significa Mercedes para él. Esta es su casa, su pueblo, por eso le pedí que hable solamente él pero no hubo caso. Por último, cuestionó a la oposición al referirise a la sequía que afectó la producción agropecuaria, con pérdidas de más de 17.800 millones de dólares en exportaciones ys sostuvo que "algunos quieren cortar la inversión del Estado".