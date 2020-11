El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió al Congreso nacional luego que se confirmara un "falso positivo" de Covid-19 en el jefe de la misión del FMI Luis Cubeddu que se había reunido con él.

Álvaro González, diputado del Pro y vicepresidente 1°, se hizo cargo de presidir la sesión e informó a la cámara, en plena sesión sobre el Aporte solidario, de que Massa volvía a Diputados.

"El tercer test del integrante del FMI dio negativo y el segundo test de Massa dio negativo. Hecha la consulta a la autoridad sanitaria, han autorizado que no tiene sentido el aislamiento porque habría ocurrido un falso positivo", informó González, al cabo de lo cual hubo aplausos.

Sin embargo desde Juntos por el Cambio criticaron el hecho. Un legislador catamarqueño se quejó de que a él en su provincia le piden cuarentena de 14 días pese a tener test negativo cuando en este caso solo pasaron algunos días.

En tanto que Mónica Frade, de la Coalición Cívica, de Quilmes, señaló "espero que si se hace presente no haya ningún caso Covid porque lo vamos a ser responsable a él" y criticó que "es el primero que no quiere las sesiones presenciales". Al respecto González le contestó: "Creo en la responsabilidad del presidente de esta cámara".

Por su parte, Massa, una vez dentro del Congreso, señaló respecto al falso positivo que "la mayor probabilidad es que haya sido un test con contaminación".

"Me hice el test de sangre y el de PCR que me dio negativo pero a pesar de eso hice el aislamiento hasta que tengamos la confirmación de que Luis Cubeddu - con quien no tuve contacto estrecho - estuviera confirmado como negativo", explicó.

Y agregó: "Todavía estamos en pandemia y las maximas autoridades tenemos la obligación de ser ejemplares". Massa también adelantó que se unficarán criterios con las provincias sobre aislamientos y tests de los legisladores.