El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó en San Fernando la mesa del Frente Renovador y convocó al Congreso partidario para el próximo 10 de junio.

“Soy agradecido, ustedes me conocen, algunos del barrio, otros de la cancha, otros de compartir sueños en la política. No soy de los que se asustan frente a un desafío”, alertó.

Con una postura abierta en rechazo a las PASO, afirmó que en el Congreso se confirmará la continuación del espacio en el oficialismo de cara a las próximas listas electorales

Así, se refirió a la promulgación de Alberto Fernández de llevar adelante unas PASO y respondió: “Esto de si hay Paso, si no hay Paso, nosotros ya sabemos lo que pienso, lo he dicho muchas veces. Pero hagámoslo sin especulación. Nosotros ya mostramos que no especulamos”.

En esta línea, criticó las internas en el FdT ante las diferentes coaliciones y catalogó al Partido Justicialista como “el hermano mayor que debe coordinar un encuentro entre las demás fuerzas políticas del oficialista sin mezquindad, para discutir la mejor estrategia para encarar el proceso electoral”.

A su vez, el ministro aseguró: “Yo no creo que no podemos quedar rehenes de peleas chiquititas, de vanidades, porque lo que está en juego es derechos laborales, derechos sindicales, lo que está en juego es la capacidad productiva de nuestras pymes.

"El 10 de junio tomaremos las decisiones necesarias, pero debemos ser conscientes de que no puede existir un orden económico sin un orden político y no se puede llevar a cabo una estrategia electoral sin competitividad", consideró Massa.

“Más allá de la coyuntura electoral, a cada uno de los que tenemos responsabilidad en la gestión, nos tiene que ver cumpliendo el compromiso que asumimos en el 2019 con la gente. Que es ser responsables y tratar de resolver los problemas”, aseguró Massa.

En ese sentido, el ministro agregó: “Tomemos las decisiones que tenemos que tomar, pero sobre todas las cosas, que, de acá al 10 de junio, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, sin dejar de lado nuestra tarea”.

“Y eso lo hacemos entre todos. Así que a trabajar para el congreso el 10 de junio, pero sobre todo para convencer a todos nuestros compañeros de Frente de Todos, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y vemos el ejemplo y pongamos nosotros, nuestros nombres y nuestros hombres, fuera de la competencia electoral para convocar con esa generosidad”, concluyó Massa.