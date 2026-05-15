El expresidente Mauricio Macri vuelve a mostrarse este viernes en la provincia de Buenos Aires con una actividad política en Vicente López que marca el inicio de una nueva etapa de recorridas partidarias del PRO en distintos puntos del país bajo el lema “Próximo Paso”.

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El encuentro se realiza desde las 10.30 en el Centro Galicia de Olivos y tiene como anfitriona a la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense, Soledad Martínez, una de las dirigentes de mayor peso dentro de la estructura partidaria en la provincia.

Según pudo saber el medio local Qué Pasa Web, los oradores confirmados del acto son Mauricio Macri, Cristian Ritondo, Soledad Martínez, Martín Yeza y Fernando De Andreis. En tanto, la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, todavía no está confirmada.

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La actividad se desarrolla pocos días después del comunicado difundido por el PRO nacional con críticas al gobierno de Javier Milei, en el que el partido cuestiona actitudes de “soberbia” y “arrogancia” dentro de la gestión libertaria. El documento ratifica el acompañamiento al rumbo económico del Gobierno nacional, pero al mismo tiempo marca diferencias políticas y de gestión con el oficialismo.

En ese contexto, el acto de Vicente López aparece como una nueva señal del intento de Macri de reposicionar al PRO como un espacio político propio, con estructura, dirigentes y volumen territorial, en momentos en que La Libertad Avanza concentra buena parte de la representación opositora a nivel nacional.

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La consigna “Próximo Paso”, que comienza a utilizar el macrismo en los últimos encuentros partidarios, forma parte de la estrategia impulsada por el expresidente para relanzar al PRO y fortalecer su presencia en distintos distritos del país de cara a la construcción política hacia el 2027.

El expresidente busca además reforzar la presencia partidaria en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y escenario clave para la disputa política nacional. En el macrismo consideran que el PRO todavía conserva intendentes, equipos técnicos y armado territorial con capacidad de disputar protagonismo político en la Provincia.

La actividad tiene además el lanzamiento de “Radar PBA”, una plataforma impulsada por dirigentes bonaerenses del PRO para construir relevamientos y datos propios desde los municipios.

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El acto de Vicente López es el primero de la gira “Próximo Paso”, como denominan desde el PRO a la nueva etapa de recorridas políticas impulsada por Macri. Luego, el expresidente encabezará otro encuentro partidario el 22 de mayo en Mendoza junto a dirigentes de la región de Cuyo, mientras que la gira continuará posteriormente con actividades en otras provincias como Chaco y Santiago del Estero.