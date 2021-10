El diputado nacional y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró que “si todos coincidimos en que el mundo cambió por la pandemia, el FMI está dentro de este mundo y debería cambiar su lógica, sino va a chocar con la realidad, no con una fuerza política”.

En declaraciones radiales, se refirió a la visita del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a Estado Unidos y a la reunión con Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo quien reconoció que el préstamo del FMI era para garantizar el triunfo electoral de Macri en 2015.

"Sería bueno que nos digan ¿Cómo pensaban pagar el préstamo que fue otorgado de manera inexplicable por el FMI a Macri? ¿Cómo los técnicos del Fondo firmaron que se pagaban 18 mil millones de dólares en el 2022? Sería bueno que los técnicos y quienes firmaron expliquen cómo pensaban abonar esa suma", cuestionó.

Asimismo el diputado refirió que "por ahí tenían un plan o una idea que no conocemos. El problema que hay es que Claver-Carone un hombre fundamental en el otorgamiento del préstamo -ahora en el BID- se sienta con Larreta tras las PASO. Quiero pensar que no es político o tal vez lo que quieran es obligar a elegir al pueblo argentino los gobernantes para definir sus políticas de ajuste".

Respecto de la actitud de la oposición en el Congreso el jefe del bloque oficialista dijo que no haberse presentado en el recinto a dar quórum perjudica a la sociedad, no a un espacio político o a un dirigente.

"Plantean excusas para transformar lo accesorio en lo principal. Las cuatro leyes para sancionar ayer en caso de que hubiera quorum tenían que ver con trabajos muy horizontales que realiza la sociedad para ganar derechos vinculados a la salud, viñateros y situación de calle”, señaló, al tiempo que indicó: "Finalmente ayer hubo 122 diputados, ya no estamos a 7 de ser Venezuela sino a 7 diputados de poder legislar en favor de diferentes sectores de nuestra sociedad".

En cuanto a las leyes que ayer no pudieron tratarse se mostró confiado en que a partir del trabajo que hagan los colectivos vinculados a los temas y con la voluntad política manifiesta del oficialismo y otros bloques "en estos días vamos a conseguir que se sienten a sesionar, porque incluso dentro de su bloque estaban muy amargados porque no los dejaron dar quorum".

Incluso recordó que la semana pasada dialogó con las organizaciones que trabajaron Etiquetado. “Nos comprometimos a no incorporar otros temas para evitar que se considerara que usábamos Etiquetado como mascaron de proa y así lo hicimos. Tenían cuatro temas para ampliar derechos. Es lo mismo que hicieron con la ley de fuego y con el Aporte Solidario y Extraordinario. Siempre que hay leyes que rozan intereses empiezan con una cuestión de formas y no de fondo. Lo cierto es que eran leyes que benefician a la sociedad desde diferentes sectores y confiamos en que las vamos a convertir en ley”.

También se refirió a las intenciones manifiestas de María Eugenia Vidal de quedarse con la presidencia de la Cámara. “Lo que uno notó en la semana previa es con las declaraciones de la ex gobernadora es que aspiraban a quedarse en la presidencia y estar en la línea de sucesión del Ejecutivo. Les recuerdo a todos que en 2015 se le cedieron al macrismo las dos presidencias del senado y diputados porque no tenían número”, dijo.

Al respecto, añadió: “Si las declaraciones y su intención manifiesta que no me imaginé sino que lo dijo son solo electorales es doblemente peor. Basta de esa irresponsabilidad. Necesitamos seriedad. Yo pensé que la primera propuesta iba a ser cómo pagarle al fondo, no quedarse con la presidencia de la Cámara. O sea, no piensan en acciones para mejorar la calidad de vida de la gente y luego impedir que salga la ley de etiquetado, ampliación de derechos a personas en situación de calle y mejoras para cerca de 38 mil trabajadores y trabajadoras viñateros”.

“Es fundamental que cuando estás en lugares de toma de decisiones representes a quienes te han elegido. Creo que el tema es cómo se gobierno o cómo se legisla y qué hacemos cuando estamos en esos lugares, como pasó con el aporte solidario que me incluye, algo muy diferente a lo que han hecho otros. Lo importante es que hagamos aquello para lo que nos eligieron”, concluyó.