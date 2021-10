El Frente de Todos llamó a una sesión especial para este martes en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Etiquetado Frontal que ya tiene media sanción del Senado. La oposición no quiere dar quorum argumentando que “hay temas más importantes”. Desde el oficialismo los acusan de “lobby” empresarial.

¿Qué es la ley de Etiquetado Frontal?

El objetivo es prevenir la malnutrición del población dejando a la vista la presencia de grasas totales, saturadas, sodio, azucares y/o calorías, en el envase de los alimentos. Para más información puede leer esta entrevista de LaNoticia1.com sobre esta temática

Qué dice el Frente de Todos

“Basta de lobby y especulación política. Siéntense a debatir para poder cumplir nuestro deber de defender los derechos del pueblo de la nación”, lanzó la legisladora Florencia Lampreabe.

La Diputada Cecilia Moreau compartió el comunicado del Frente de Todos sentando la postura crítica hacia la oposición donde reafirma que “pareciera que están condicionados por el lobby empresario

Otro Diputado, Federico Fagioli, fue más agresivo y expresó: “Juntos por el Cambio amenaza con no dar quórum. No es azar ni casualidad. Son decisiones del sector más rancio de nuestra política”

