Máximo Kirchner, diputado nacional y fundador de La Cámpora, votó este domingo en la Escuela Nº5 de Tolosa, en La Plata, y aprovechó la ocasión para cuestionar el vínculo que el Gobierno de Javier Milei mantiene con el presidente estadounidense Donald Trump y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Tenemos que tener relaciones maduras con todos los países del mundo, pero las situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino, que además tiene que poner en valor sus recursos naturales, no pueden continuar. La sociedad argentina lo que quiere es tener lo justito y nada más", afirmó.

El dirigente también se refirió a la política económica: "Es extraño que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares, eso no puede terminar bien. Jamás funcionó en ningún otro país", sostuvo, cuestionando lo que considera un desequilibrio en las relaciones financieras internacionales.

Por último, Máximo Kirchner agregó: "A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro, como hace hoy Cristalina, o como otro secretario del Tesoro. Tenemos que entender que vivimos en el mismo país, que tenemos la misma bandera y que nuestros intereses son comunes, más allá de las diferencias políticas".

