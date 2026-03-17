La diputada provincial, Mayra Mendoza, expresó su apoyo en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, en la previa de la declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como "Cuadernos de las coimas".

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La ex mandataria se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°7 para dar inicio a la ronda de indagatorias del juicio oral que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante sus gobiernos.

En ese contexto, Mendoza cuestionó con dureza el desarrollo del proceso judicial y apuntó contra el traslado de la ex presidenta a los tribunales. "Creo que es un capítulo más de la persecución que vive Cristina hace años", sostuvo al tiempo que remarcó que el juicio "se estaba desarrollando de manera virtual" y que la decisión de realizar la audiencia de forma presencial responde a "buscar una foto".

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La expresidenta no respondió preguntas e insistió en que no existen pruebas en su contra: “Si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá”, lanzó frente al tribunal.

Además, la diputada provincial consideró que la causa judicial forma parte de una estrategia para desviar la atención de la situación actual del país. "Se busca que durante el día de hoy se hable de esta causa armada, para tapar el desastre que se está viviendo en el país y todos los actos de corrupción del gobierno de Javier Milei", afirmó.

"Arman causas para proscribir y secuestrar, porque Cristina está secuestrada, a los líderes populares", sentenció la quilmeña al referirse a las restricciones que, según su criterio, se imponen sobre la figura de la ex jefa de Estado.

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