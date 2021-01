Por Ramiro Pablo Gómez

La pandemia obligó "al mundo" a suspender actividaides esenciales como la educación. Dado que el proceso de vacunación llevará meses se pone en discusión la vuelta a las aulas tras un 2020 que fue virtual. Kicillof mantiene cautela antes de asegurar un regreso y Larreta protemete que será en febrero. Qué pasa en Chile, Perú y Colombia.

El debate por el retorno a la presencialidad volvió a la escena pública tras la carta de la ex presidente Mauricio Macri titulada “abran las escuelas”. En la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, insiste en el regreso a las aulas para el 17 de febrero. En ese sentido, discutirá con los gremios las condiciones para ese retorno.

"Hoy estamos proyectando un inicio de clases con la mayor presencialidad posible. Queremos al 100 por ciento de los chicos en las escuelas", indicaron los voceros de Ciudad a Télam.

La secretaria general del gremio docente Ademys, Mariana Scayola, señaló que “el año pasado rechazamos la vuelta a la presencialidad con una cantidad de casos similar a la que hay ahora".

En contraposición, Axel Kicillof, afirmó que “si queremos volver a la presencialidad, hay que bajar los casos”. Si bien apuntan a regresar en marzo no establecen fechas ni modalidades y esperan el desarrollo de la pandemia. Es decir, si la curva epidemiológica no baja, no garantizan la presencialidad.

Qué pasa en otros países de Latinoamérica

Chile y la similitud con la Ciudad de Larreta

El Ministro de Educación chileno, Raúl Figueroa Salas, aseguró que tendrán como regla general “la presencialidad”. Esto provocó la reacción del colegio de profesores del país trasandino.

“El año escolar 2021 iniciará el primero de marzo y todos los establecimientos educacionales del país han trabajado de una manera muy específica, y también en colaboración con todas sus comunidades para prepararse con miras al año escolar 2021″ dijo Figueroa Salas.

El presidente de la Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, expresó que le “parecen muy precipitados los anuncios, estamos recién empezando enero, están las cifras que las propias autoridades de Salud han anunciado son absolutamente preocupantes, por lo tanto nos parece irresponsable que se esté anunciando ya un retorno a clases presenciales”.

Perú y el modelo de alternancia

En ese país las clases empiezan entre la tercera semana de enero y la primera de febrero. Se empezará a aplicar un modelo de alternancia con un regreso progresivo y gradual a los establecimientos educativos sin dejar de lado la virtualidad.

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló que “hay dos modalidades grandes, una remota y virtual y otra presencial que tiene esta variante de semipresencialidad, que es lo que han hecho la mayoría de países en la región”.

El funcionario detalló que las escuelas deberán incluir un aforo no mayor al 40% por salón, ventilación, distanciamiento, así como kits básicos de higiene que incluya desinfectante, alcohol, jabón líquido, papel toalla y agua.

Colombia, la vacuna y la alternancia

Abrir el sistema de la educación básica, media y superior de manera presencial significa movilizar a 13 millones de personas entre estudiantes y docentes. Un 26% de la población colombiana.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó la alternancia como método de enseñanza durante 2021. “Frente a la duración del modelo hay que esperar varios factores, como lo es la vacuna y el proceso de inmunización. Mientras eso sucede debemos mantener las medidas de distancia física y bioseguridad; es decir, trabajar en alternancia”.

En cuanto a los protocolos de bioseguridad, el Ministerio de Educación, ya destinó 400.000 millones de pesos colombianos para hacer las adecuaciones necesarias.