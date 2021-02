La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en Juntos por el Cambio cuestionó a la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por llamar marchar por el femicidio de ´´Ursula Bahillo en Rojas y aseguró que "sin reforma judicial no hay ni una menos". La abogada quilmeña aseguró que "Las leyes están. No está la inversión y las fuerzas de seguridad que no conducen".