Tras la multitudinaria despedida de Indio Solari en Villa Domínico, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó el operativo desplegado por la Provincia de Buenos Aires y explicó por qué el Gobierno nacional rechazó la posibilidad de realizar el funeral en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación.

Ads

En declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria sostuvo que el lugar elegido en Avellaneda fue el adecuado para una convocatoria de semejante magnitud.

“Estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas”, afirmó.

Ads

Puede interesarte

Monteoliva detalló que desde el viernes, cuando se conoció la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hubo comunicación permanente entre el Gobierno nacional y las autoridades bonaerenses hasta definir el lugar donde finalmente se realizó la despedida.

“Todo mi equipo estuvo comunicado desde el día viernes, cuando nos enteramos del fallecimiento, hasta que se definió el lugar en provincia. Fue importante que se hiciera allí. Fue multitudinario y bien organizado”, remarcó.

Ads

La discusión sobre el lugar del velatorio generó cruces políticos luego de que trascendiera que la familia había planteado realizar la despedida en el Congreso de la Nación.

Puede interesarte

Según explicó la ministra, apenas recibieron las solicitudes se elaboró un informe de viabilidad y rápidamente concluyeron que ni el Congreso ni la Casa Rosada eran aptos para una convocatoria de cientos de miles de personas.

“Cuando nos enteramos el viernes y entraron las solicitudes, rápidamente armamos una reunión operativa tratando de sacar un informe de viabilidad del evento, y todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público. Ni el Congreso ni la Casa Rosada, y me atrevo a decir que ningún espacio totalmente cerrado, con ingresos complejos y espacios urbanos, era adecuado para ese volumen de gente”, señaló.

Ads

Monteoliva reveló además que el Gobierno nacional propuso como alternativa el predio de Tecnópolis debido a sus accesos y capacidad operativa. Incluso contó que intercambió mensajes con el abogado de la familia de Solari hasta la madrugada del sábado.

Puede interesarte

“Propusimos Tecnópolis pensando en los accesos. En espacios como Casa Rosada o el Congreso era imposible para ese volumen de personas”, insistió.

Además, recordó que recibió una respuesta del representante legal de la familia durante la madrugada del sábado.

“Me contestó en la madrugada del sábado, como a la una”, comentó.

Puede interesarte

Los elogios al operativo no llegaron únicamente desde el Gobierno nacional. Durante la jornada del domingo, mientras miles de personas se acercaban a Avellaneda para despedir al músico, Jorge Macri también destacó la organización del evento y el comportamiento de los asistentes.

“Está funcionando bien la despedida ahí. Hay que reconocerlo y felicitarlos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño en una entrevista televisiva.

Además, remarcó que “el grueso de la sociedad argentina es una sociedad pacífica”, en referencia al desarrollo ordenado de una ceremonia que, en la previa, había despertado preocupación por la magnitud de la convocatoria y la posibilidad de incidentes.