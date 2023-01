El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aspira a ser candidato a gobernador 2023 de la Provincia de la mano de Patricia Bullrich pero no descartó una potencial candidatura presidencial de Mauricio Macri.

“Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Es más: yo creo que él merece un segundo tiempo para poder terminar las cosas que quedaron inconclusas. Estoy trabajando en el espacio de Patricia Bullrich para que sea presidenta porque Mauricio no ha tomado una decisión. Patricia es mi candidata, pero eso no impide que, después de 40 años de haber trabajado con Mauricio, de haber sido su ministro y de la ayuda que me dio para ser intendente, no diga que me parece que ese segundo tiempo debería existir”, expresó Grindetti al medio marplatense La Capital.

Sobre las internas de Juntos para la presidencia aseveró que si Mauricio Macri decide presentarse deben cancelarse las competiciones dentro del espacio:

“Creo que si decide presentarse deben terminarse las internas. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: fundador del PRO, socio fundador de Cambiemos y ex presidente. Es obvio que está unos metritos más adelante que el resto de los liderazgos naturales, que es bueno que tengamos. Ahora él no ha decidido; si no ha decidido no es. Entonces, estamos trabajando en el espacio de Patricia, quien tiene muchas cualidades y valores que coinciden con los de Mauricio. En ese sentido, me siento muy cómodo”.