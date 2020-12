Por Ramiro Pablo Gómez

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, va por su segundo mandato consecutivo. De familia agropecuaria reconoce que empezó a militar tras el conflicto por la 125 sucedido en 2008. El mandatario local definió la relación con el gobernador Kicillof como “diametralmente opuesta” a la que tenía con María Eugenia Vidal.

El joven dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que su espacio debe hacer autocrítica para “buscar al votante que nos eligió en el 2015”. No descartó una candidatura de la ex gobernadora Vidal pero si la del ex presidente Mauricio Macri. “No creo que tenga la necesidad de ser candidato nuevamente”, expresó.

- En tu municipio, como en muchos otros, tuvieron momentos de altibajos en la lucha contra el COVID, pasaron un tiempo en fase 3 hasta contener la situación. Ahora abrieron varias actividades ¿Ya paso lo peor?

Si, para nosotros lo peor fue en octubre. Solamente en ese mes tuvimos el 60% de los casos positivos y el 50% de los fallecidos asique fue el pico más alto. Empezamos a testear mucho en los barrios con un programa municipal que se llama RTA, rastrear, testear y aislar. Visitamos a más de doscientos personas por día y pudimos ir controlando la curva. Sabemos que puede haber un rebrote pero en este momento estamos con cierta tranquilidad.

- Olavarría es el primer municipio en la región en instalar una cámara de frio para almacenar vacunas Covid. ¿Cómo viene esa preparación? ¿Van a distribuir la vacuna en toda la región?

La inauguramos la semana pasada en el centro vacunatorio municipal con aportes de clubes locales, empresarios, y el municipio. Si es necesario la distribuiremos en la región.

- Antes de entrar en el terreno estrictamente político te hago una pregunta de tu trayectoria. Sos joven, abogado, empezaste militando en el PRO y ahora vas por tu segundo mandato en Olavarría. ¿Por qué te metiste en política? Por ejemplo Mayra Mendoza de Quilmes siempre marca a Néstor Kirchner como quien la empujó a militar. A vos qué o quién te inspiro.

Siendo del sector agropecuario empecé a militar contra la 125 en aquel momento. Mi familia es del sector agropecuario de toda la vida y empecé a sentir la necesidad de hacer alg. La figura de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad me llamó a acercarme a la política porque veía que se podía transformar la ciudad. Lo viví en carne propia y de a poco me fui convenciendo de que había un espacio político que realmente tenía ganas de hacer las cosas de otra manera y por eso me sume a la política.

- Vos venís del agro pero Olavarría tiene una gran actividad industrial también. ¿Hay una oposición entre agro e industrial o pueden trabajar juntos?

Son los dos sectores más importantes de Olavarría. Tenemos más de 800 mil cabezas de ganado y producimos el 50% del cemento del país. Lo que tenemos que lograr es que la industria metalmecánica para el agro siga creciendo.

- Retomando la actualidad, vos sos un intendente que pasó por toda la gestión de Vidal de tu mismo signo político y ahora te toca gobernar bajo el mandato de Kicillof. Este es un año atípico para cualquier gestión, sea municipal o provincial pero ¿podes establecer diferencias en tu relación con el gobierno provincial de Vidal y Kicillof desde tu rol de intendente?

Es diametralmente opuesto. Cuando el Gobernador es de su signo político uno se siente parte de ese equipo y la relación con los ministros es distinta. No es lo mismo levantar el teléfono siendo oficialista que siendo un municipio opositor pero la verdad es que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, buscando el dialogo, y tratando de lograr lo mejor para los vecinos de Olavarría.

- El intendente de Ramallo Gustavo Perie me decía esta semana en una entrevista que la Provincia distribuía recursos de forma desigual primero entre el interior y conurbano y después entre oficialismo y oposición. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?

Vemos que en la Provincia hay municipios que se ha presupuestado más cantidad de fondos que otros. A nosotros nos destinaron fondos para reactivar obras pero no se consultó si podría haber una obra nueva. Acá tenemos la necesidad de hacer una doble vía en la ruta 51 y no pudimos lograrlo. Se ve que los fondos van destinados a los municipios del Frente de Todos pero vamos a seguir intentando dialogar con la Provincia para que las obras lleguen a los vecinos de Olavarría y podamos lograr hacer cosas en conjunto. María Eugenia Vidal lo logró, lo hizo durante cuatro años, para todos de manera equitativa.

- El año que viene hay elecciones legislativas, las primeras después de la derrota del 2019. ¿Cómo van a convencer a un electorado que en el año pasado eligió otro proyecto?

Nosotros tenemos que ir a buscar el votante que nos eligió en el 2015 y no lo hizo en el 2019, quizás en parte por la economía, le costó mucho a la clase media, tenemos que hacer una revisión de lo que hicimos mal, una corrección sobre eso y llevarle las propuestas a los vecinos para que nos vuelvan a elegir. Tenemos una gran oportunidad, estamos viviendo momentos muy difíciles desde lo social y económico. Más aun en el interior bonaerense que en el conurbano donde la pelea es diferente.

- ¿Qué consideras que tiene que corregir o qué hicieron mal?

Nos hemos equivocado. Hay que sentarse a leer para atrás y escuchar en qué nos equivocamos. No te puedo decir en este momento qué en particular pero si no hubiéramos cometido errores seguiríamos siendo gobierno. Los vecinos hablaron en las urnas y dijeron que no nos volvían a elegir a nivel provincial y nacional, por lo cual, creo que haciendo una autocrítica podemos lograr transmitírsela a los vecinos y volver a ser gobierno.

- A mediados de noviembre tuviste un encuentro virtual con los intendentes, legislados y referentes de la séptima sección de la cual formó parte María Eugenia Vidal. ¿Qué rol tiene ella en tu espacio político?

Un rol fundamental. El más importante que tiene es el de unir a todos los espacios de Juntos por el Cambio. Ella hoy está afuera de la política pero no deja de ser alguien que tiene y tuvo un rol preponderante. Seguramente lo va a tener el año próximo, no sé si siendo o no candidata, pero si va a tener un papel importante en sostener la unidad entre la Unión Cívica radical, el PRO, la Coalición Cívica, y el Peronismos de Juntos por el Cambio. Desde el 83 a la fecha somos la única coalición política que no se rompió después de haber perdido una elección.

- Cuando perdieron la elección algunos dirigentes radicales pedían más protagonismo de ese partido dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo esta esa relación con la Unión Cívica Radical?

Eso va a ser parte del tema del armado. Si siguen existiendo las PASO creo que se pueden dirimir ahí las candidaturas.

- También tuviste una reunión con Larreta, y te juntaste con el ex presidente Mauricio Macri a principios de septiembre. Sumando a Vidal en esta pregunta ¿Alguno de estos tres te representa más políticamente?

Para mí los tres representan la política que quiero para la argentina. Tanto María Eugenia desde su lugar como gobernadora en su momento, Horacio como Jefe de Gobierno hoy y Mauricio como lo que fue como presidente. No podemos decir que no haya hecho cosas buenas por el país. Nos devolvió al mundo, se abrieron las exportaciones. Los tres tienen que tirar del carro para que esta coalición de gobierno vuelva al poder en 2023.

- ¿Lo ves a Mauricio Macri como candidato?

No, no, no. A mí me gusta más el Mauricio Macri mentor que el candidato. Creo que todos tenemos que acompañarlo en ese sentido. No creo que tenga la necesidad de ser candidato nuevamente pero si puede tener un rol protagonismo para lo que viene.

- Formas parte del grupo Dorrego que incluye a Jorge Macri, Grindetti, Valenzuela, Petrecca, entre otros. ¿Qué es el grupo Dorrego y para que se conformó?

Es un grupo de intendentes que pensamos la Provincia y tenemos distintas realidades entre el interior y conurbano. Queremos que la discusión provincial de nuestro espacio político pase por ahí. Somos los intendentes los que tenemos el rol de armado en cada una de nuestras ciudades y por qué no aportar par el armado provincial y ser parte de esa discusión.

- A nivel personal ¿tenes alguna proyección política en el mediano plazo? No está definido aún si podes ir por un tercer mandato

Hoy estoy pensando en el sostener los tres senadores que tenemos en la séptima sección en las elecciones del 2021. Después el tiempo dirá si hay un periodo más o no depende lo que diga la interpretación de la ley.

- Tu distrito va a ser clave en las elecciones legislativas de 2021 porque es el más poblado de la sección.

Si. Junto con Azul ya estamos trabajando ya que tenemos casi el 60% del padrón de la séptima.