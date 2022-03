El exintendente de Moreno, Mariano West, le escribió una breve misiva al diputado nacional Máximo Kirchner, de actitud díscola en los últimos días respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de un punteo, el exjefe comunal entre 1995 y 1999 y 2011 y 2015 y exdiputado nacional y provincial le dijo a modo de máximas qué es lo que el legislador debe hacer en el marco del debate por el acuerdo.

"Respetar a la mayoría. Olvidar el vedetismo de quedar bien parado, sin importarte debilitar al presidente", le dice West en una de sus solicitudes.

Y agrega: "Máximo, si no hacés la de mínima te pido otra. Tenés que renunciar a la Presidencia del PJ de la Provincia". También le advierte: "Si lo que querés es empezar una interna elegiste mal momento y el riesgo para nuestro Pueblo Inmenso".

5) Por último, Máximo, si no vas a hacer lo mínimo, y no vas a dar un paso al costado, contá con mi desafiliación inmediata. Lo qué haces no es Peronismo, y a mí no me conducís.