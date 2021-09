El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recibió en su distrito al presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y a la senadora nacional Juliana Di Tullio en el Encuentro del Frente de Todos de Lomas de Zamora.

Allí el diputado Kirchner apuntó contra el expresidente Mauricio Macri. "Cuando uno escucha al ex presidente hablar tan liviano de cuerpo de cómo se encuentra nuestra Patria, obviando cómo la dejó e inventando justificaciones en vez de reconocer los errores", señaló.

"El ex presidente debería entender que los argentinos y las argentinas necesitamos un ex presidente más maduro. Han hecho grandes desastres aquellos que se creyeron moralmente superiores, aquellos que dicen que en algunos barrios se pueden hacer algunas cosas y en otros no. Cuando nos dicen que algunos hijos e hijas no pueden ir a la universidad es cuando empiezan los grandes desastres en los países, terminamos discutiendo sobre nada cuando nuestra gente necesita discutir todo, porque estamos en un momento muy complejo”, sostuvo.

El jefe comunal repasó los logros de su gestión y anunció las obras en marcha. “Hicimos una revolución de sueños en Lomas de Zamora que se transformó en una revolución de logros. Nuestro equipo sabe planificar. Cuando conocí a Néstor, me dijo ‘soñá, pibe, soñá’. Eso hicimos en todos estos años y por más que nos quieran sumidos en la angustia y la resignación, en la memoria colectiva están muy frescos los años felices con Néstor y Cristina”, dijo Insaurralde.

"El conurbano no es el patio de atrás de la Capital. Desde Lomas demostramos que se puede hacer historia en el conurbano bonaerense con muchísimos menos recursos que CABA. Las y los bonaerenses no queremos patrulleros usados. Basta de propina. Queremos los recursos que nos corresponden", agregó.

En este sentido, el intendente lomense detalló las obras y programas que se llevaron a cabo. “Es el momento de ir por los sueños del futuro, porque tenemos la decisión de hacerlo y porque al fin estamos dejando atrás lo peor de la pandemia”. Además, ayer fue la primera vez que no hubo ingresos de pacientes Covid en el Hospital de Llavallol y el distrito ya tiene más de 420 mil vecinos vacunados.

Por su parte, el diputado Kirchner subrayó: "Esta crisis nos trajo la virtualidad y las redes sociales, en donde uno ya no sabe si las personas que opinan son reales o no, donde todo se edita para que uno opine mal de otro y nada cambie. Las operaciones de prensa y denuncias grandilocuentes terminan en la nada, y no mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo".

"Pero hay otras redes sociales que sí son importantes - continuó - que son las redes humanas que se construyen y establecen en nuestros barrios, en los clubes, en la casa de cualquier vecina o vecino que abre sus puertas, porque vino la mala, hay que parar la olla y ya no podemos comer en nuestras casas, y tenemos que ir a comer ahí, pero siempre teniendo en claro que hay que gobernar para que nuestros pibes y pibas vuelvan a almorzar y merendar junto a su familia. Esas redes sociales, ese vínculo que necesitamos para construir una Argentina diferente".

El titular del bloque también remarcó que "esta elección, aunque muchos quieran hacer creer que se trata de una disputa de vanidades, es un paso más de aquello que se inició en 2019, un paso más de nuestra historia, de la puja por construir nuestro destino con dignidad" y valoró el trabajo realizado por el Frente de Todos en el último año y medio y consideró que “un gran trabajo siempre tiene aciertos y errores. Los perfectos que opinan y señalan sobre todo nunca le han solucionado nada a nadie”.

Participaron también el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín; la diputada nacional Daniela Vilar; el primer precandidato a concejal por el Frente de Todos, Mariano Ortega Soler; el senador provincial Adrián Santarelli; la presidenta del Concejo Deliberante local, Marina Lesci; el jefe de gabinete municipal, Martín Choren, funcionarias y funcionarios del Municipio.