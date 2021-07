El municipio pagó los sueldos atrasados de los municipales que venían postergados desde el jueves pasado. La gestión de Martin Yeza quiso recurrir al Banco Provincia peroesde la administración de Kicillof le negaron esa herramienta financiera. Finalmente lograron juntar los fondos pero el conflicto entre las administraciones quedó en evidencia.

Retraso en el pago de sueldos a los municipales

El jueves 8 venció el último día para el pago de los sueldos estatales en término y comenzaron las protestas. Los trabajadores quitaron 5 horas de colaboración por turno y realizaron manifestaciones públicas que se extendieron durante todo el fin de semana. Mientras amenazaban con un paro, el conflicto se destrabó.

Pinamar le pidió ayuda financiera al Banco Provincia pero fue negada

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la problemática financiera en la que se encuentra inmersa Pinamar está relacionada con incumplimientos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que comprometió fondos y no los envió.

Según Bianco, Vidal firmó varios convenios para hacer obras en Pinamar pero “después no le envió la plata y, obviamente, como la obra ya estaba comenzada, el intendente, con buen criterio, decidió continuar con lo que había prometido”.

“En vez de quejarse, hay que laburar; a mí me enseñaron eso desde chiquito. Cuando me quejaba, mi papá me ponía hacer algo y entonces me ocupaba y dejaba de quejarme. Le recomiendo que se ponga a laburar y que pague los salarios de los trabajadores, que es lo que corresponde”, disparó Bianco en conferencia de prensa

“Desde el año pasado, la provincia de Buenos Aires le dio $400 millones de asistencia financiera para pagar salarios al municipio de Pinamar", afirmó Bianco.

Pinamar pagó los sueldos pero acusó a la Provincia de “extorsión”

El Jefe de Gabinete municipal, Federico Panzieri, afirmó tras el pago de sueldos con fondos propios: “Esto demuestra que si en 72 horas el gobierno municipal podría haber devuelto el descubierto que pidió al Banco Provincia, no existían motivos comerciales ni técnicos para negarle al Ejecutivo Municipal una herramienta que a cualquier cliente del banco se lo habilita”.

“Creo que molestó que en Pinamar se defendiera la necesidad de realizar una temporada turística, que se reclamara por el inicio de las clases, molestaron muchas posiciones que tomó el intendente Martin Yeza”, lanzó en declaraciones al Mensajero de La Costa.

En ese sentido sostuvo que el envio de fondos “no puede estar sujeto a lo que nosotros entendemos que son unas extorsiones monetarias para mantener cierta línea política”.