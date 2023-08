La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, descartó la posibilidad de una alianza electoral con Juntos por el Cambio (JxC) para respaldar la postulación del candidato Néstor Grindetti en las elecciones generales de octubre.

Puede interesarte





"Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de LLA es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje, ni tampoco se lo pediría a nadie. Eso de juntarse para ganar es lo que ha hecho JxC y no es algo sólido", fundamentó en declaraciones a radio Mitre.



Píparo dejó claro que LLA es "el único espacio distinto" que se presenta en las elecciones de este año. Además, destacó el hecho de haber sido la postulante opositora del territorio bonaerense más votada durante las elecciones primarias abierta, simultáneas y obligatorias (PASO).

Puede interesarte

Las declaraciones de Píaparo llegaron pocas horas después de que Néstor Grindetti habló de "divergencias" con el espacio de Milei y descartó un acuerdo electoral con LLA en la Provincia para las elecciones generales octubre: "Difícilmente podamos estar juntos", dijo.