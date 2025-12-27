La votación del Presupuesto 2026 en el Senado dejó expuestas las diferencias entre los tres representantes de la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad votó a favor en general, mientras que Wado de Pedro y Juliana Di Tullio lo hicieron en contra, con fuertes críticas al ajuste, especialmente en educación, ciencia y fondos para las provincias.

Ads

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado en general, pero el debate dejó un fuerte impacto político y económico para Buenos Aires, el distrito más poblado del país y uno de los más afectados por los recortes.

Abad votó a favor, pero rechazó el capítulo de educación

El senador Maximiliano Abad, referente de la UCR y representante bonaerense, confirmó su voto positivo en general, aunque rechazó al capítulo 2, que incluye la derogación del piso del 6% del PBI en inversión educativa y del financiamiento mínimo en ciencia y tecnología.

Ads

“No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”, afirmó durante la sesión. Abad sostuvo que el equilibrio fiscal no puede lograrse a costa del conocimiento y cuestionó el artículo 30, al que definió como “el artículo escoba”.

El senador advirtió sobre el impacto social del recorte y citó datos alarmantes: “La mitad de los chicos de tercer grado no comprende lo que lee”. Para el dirigente de la Quinta Sección, una política educativa “se hace con más fondos y no con menos”.

Ads

Wado de Pedro votó en contra y cuestionó el modelo económico

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, de Unión por la Patria y también representante de la provincia de Buenos Aires, rechazó el Presupuesto y sostuvo que consolida un modelo que “castiga derechos básicos”.

A través de redes sociales, el mercedino aseguró que el ajuste impacta de lleno en educación, salud, vivienda y obra pública, y advirtió sobre el desfinanciamiento de proyectos estratégicos para el desarrollo productivo bonaerense.

“Después de dos años, el resultado es más desocupación, menos empresas y menos ingresos para las familias”, expresó, al cuestionar el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Ads

Di Tullio también rechazó el Presupuesto y habló de un “Estado en retirada”

En la misma línea, la senadora bonaerense Juliana Di Tullio votó en contra y calificó al Presupuesto 2026 como “un ajuste que termina con la idea de Estado Nación”.

En diálogo con Radio 750, la legisladora de UxP denunció un “superávit ficticio” construido a partir de recortes a las provincias y remarcó el impacto directo sobre Buenos Aires. “Le deben miles de millones a la Provincia. Este Presupuesto profundiza el ajuste y el centralismo”, afirmó.

La moronense también vinculó el debate presupuestario con la situación política del peronismo, al reconocer que atraviesa una crisis profunda, marcada por la detención de Cristina Fernández de Kirchner y las derrotas electorales recientes.

Puede interesarte

Un debate clave para la provincia de Buenos Aires

Más allá del resultado final, la votación del Presupuesto 2026 dejó en claro que los representantes bonaerenses tuvieron posiciones divididas frente a un proyecto que impacta de lleno en áreas sensibles como educación, ciencia, obra pública y federalismo fiscal.

Mientras el oficialismo celebró la aprobación, desde la oposición advirtieron que el ajuste tendrá consecuencias concretas en la vida cotidiana de millones de bonaerenses.