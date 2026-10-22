El gobierno nacional aprobó la licitación pública que abrió para vender el 90 por ciento de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA SA). Así lo resolvió el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo tras analizar las ofertas.

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Las novedades quedaron oficializadas en la Resolución 1818/26 publicada en el Boletín Oficial de este jueves. Según la norma, las empresas Rowing S.A. (Walter Román), Arcos Saneamiento e Participações (operadora de Río de Janeiro), Transclor (Mauricio Filiberti) y el fondo de inversión neerlandés PHX resultaron adjudicatarias de las acciones que tiene el Estado nacional en AySA.

Se trata del 90% del total del capital social de la compañía que provee de agua y cloacas a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 10% restante queda en manos de los trabajadores.

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Las firmas adquieren 135 mil acciones clase A por un valor nominal de mil pesos cada una. Eso arroja un monto total de 340,2 millones de dólares (sin IVA) que deberán transferir a la Tesorería General de la Nación. De acuerdo a la Resolución de hoy, el 13 de noviembre se va a firmar el contrato para oficializar la compraventa y ya finalizar, definitivamente, el proceso de privatización.

Dicho monto corresponde a una cifra inferior a lo que esperaba el Gobierno nacional. En palabras de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, estimaban como “mínimo, unos u$s 500 millones”, en declaraciones a Ámbito formuladas en el mes de julio.

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Por su lado el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que la Provincia va a participar de la audiencia pública de AySA para impugnar el tarifazo.

Antes que eso, el 26 de octubre, se va a hacer una audiencia pública para presentar la actualización de los coeficientes zonales y el ajuste del precio del metro cúbico del servicio de cloaca en el llamado radio antiguo. Se trata de un cambio que va a generar un aumento de tarifas en el 60 por ciento de los usuarios residenciales de AySA, según estimaciones de la empresa.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya anunció que va a participar de la audiencia pública para impugnar el aumento y también la privatización. “Vamos a impugnar el tarifazo, vamos a reclamar por el plan de obras de expansión por los compromisos que se tienen que cumplir“, avisó Katopodis.

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El interrogante de fondo es qué pasará con las tarifas, las inversiones y la extensión de las redes de agua y cloacas una vez que AySA quede bajo control privado.