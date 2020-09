Los policías bonaerenses rebelados que protestan en Olivos como lo hacen desde este mediodía fueron invitados a ingresar a la Quinta Presidencial aunque no lo aceptaron.

La invitación fue del secretario general de la presidencia Julio Vitobello y el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. La respuesta intransigente de los policías radica en que esperan una respuesta concreta a una serie de puntos que, entre otros, está el de incremento salarial.

En tanto que la oposición y el oficialismo rechazaron la modalidad de protesta "rodeando con patrulleros" la residencia oficial. Se expresaron intendentes y diputados nacionales tanto del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal.

Mientras tanto se conoció que el presidente Alberto Fernández, que rechazó en duros términos al reclamo, dirigiría un mensaje al país y se reunirá con el gobernador Axel Kicillof e intendentes. El mandatario agradeció en un tuit el apoyo recibido.

Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez.

A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia.

No potenciemos el riesgo.

— Alberto Fernández (@alferdez) September 9, 2020