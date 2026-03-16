Provincia lanza 22 nuevas obras públicas por más de $250.000 millones: ¿qué municipios se beneficiarán?
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, detalló los proyectos que se ejecutarán en distintos municipios bonaerenses y criticó la paralización de obras por parte del gobierno nacional. Entre los trabajos hay sistemas de agua, estaciones transformadoras, puentes y desagües pluviales.
La Provincia de Buenos Aires anunció este lunes el lanzamiento de 22 nuevas licitaciones de obras públicas con ejecución provincial, por un monto total de alrededor de $250.000 millones. El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.
Según Bianco, las licitaciones corresponden a proyectos de infraestructura que abarcan desde sistemas de agua potable y saneamiento hasta estaciones transformadoras y obras hidráulicas. “Estas son obras que necesita la gente, no nosotros”, afirmó, y recordó que más de mil proyectos provinciales están paralizados desde hace años por la falta de intervención del gobierno nacional.
Entre las principales obras destacan:
- Bahía Blanca: instalación de caudalímetros y sistemas de telemetría para medición de caudales por $855 millones.
- Río Salado (Alberti, Bragado y Chacabuco): ampliación de tramo cinco, etapas uno y dos, por $134.000 millones.
- Morón: puesta en valor del sistema de bombeo de napas depresoras, por $419 millones.
- Coronel Suárez: mejora del sistema de agua potable, por casi $3.000 millones.
- San Pedro: nueva estación transformadora San Pedro Industrial, por $28.500 millones.
- Villa Gesell: ampliación de estación transformadora, por casi $4.000 millones.
- Mar Chiquita: estación transformadora Mar de Cobo ($1.872 millones) y desagües pluviales de la cuenca cinco ($12.000 millones).
- Pilar y Campana: construcción de puentes ferroviarios sobre el río Luján, por $13.000 millones.
- La Matanza: cuatro obras en barrios populares, entre ellas un paso bajo nivel en calle Ilia ($14.000 millones) y equipamiento comunitario en Puerta de Hierro ($600 millones).
- Varios municipios: pavimentación de caminos, ampliación de redes cloacales y obras hidráulicas con inversiones de hasta $6.000 millones.
Bianco subrayó la diferencia con la Nación: “Desde que asumió, el gobierno nacional decidió parar toda la obra pública en la provincia. Mientras nosotros ejecutamos, ellos no hacen nada”.
El ministro aseguró que la provincia continuará con la ejecución de estos proyectos durante todo el año, priorizando obras hidráulicas, de energía y de infraestructura urbana que impactan directamente en la vida cotidiana de los bonaerenses.
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