El Concejo Deliberante de Ensenada aprobó un proyecto de resolución mediante el cual solicita el pronto tratamiento del Expediente D-203/26-27, presentado por la diputada provincial Silvina Nardini (Unión por la Patria) en la Legislatura bonaerense y que propone denominar a la terminal portuaria local “Puerto Región Capital, Ensenada de Barragán”.

Ads

El proyecto pone en valor la relación histórica, territorial, económica y social que une a Ensenada con el Puerto La Plata, una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo, industrial, naval, energético y logístico de la región y del país.

La iniciativa retoma un proyecto que en 2024 impulsó la entonces diputada Susana González, que hoy preside el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Aquel proyecto tuvo media sanción en Diputados, pero se frenó en el Senado y perdió estado parlamentario.

Ads

En ese sentido, la propuesta sostiene que el puerto pertenece histórica y territorialmente a Ensenada, una ciudad cuya identidad se construyó estrechamente ligada a la actividad portuaria, la industria y el trabajo. Recuperar su nombre en la denominación oficial representa, por lo tanto, un reconocimiento institucional a la comunidad ensenadense y a las generaciones de trabajadores y trabajadoras que contribuyeron a su desarrollo.

La denominación propuesta busca, además, integrar dos dimensiones: la perspectiva regional del puerto y el reconocimiento de la ciudad que lo alberga y forma parte inseparable de su historia. La integración de la Región Capital, conformada por Ensenada, Berisso y La Plata, debe fortalecer las identidades de cada localidad, sin invisibilizar la pertenencia territorial de la terminal portuaria a Ensenada de Barragán.

Ads

No obstante, rebautizar el puerto no tiene apoyo por el lado de La Plata. En ese sentido Gustavo Staffolani, concejal de la UCR en La Plata, presentó a fines de octubre un proyecto en el Concejo Deliberante platense para rechazar el cambio y pedir a las dos cámaras de la Legislatura que lo desestimen.

Marcelo “Chuby” Leguizamón, senador platense de Hechos, advirtió en declaraciones Parlamentario.com que el proyecto busca “desdibujar la historia fundacional de la capital bonaerense sin aportar soluciones operativas”.

En cuanto al proyecto de cambio de nombre, en los fundamentos se reconoce “el compromiso del gobernador Axel Kicillof con la defensa de la producción, el trabajo y las empresas estratégicas bonaerenses”, así como “la tarea del intendente Mario Secco en la defensa de la identidad ensenadense y el fortalecimiento del desarrollo portuario local”. También se mencionan los aportes realizados por el diputado provincial Juan Malpeli para enriquecer la iniciativa, incorporando aspectos vinculados con la soberanía logística, el Canal Magdalena y el Astillero Río Santiago.