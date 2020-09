Un ex comisario con más de tres décadas dentro de la fuerza policial y con legajo impecable explicó porqué está sucediendo esta protesta de los efectivos de seguridad bonaerenses. Descartó un golpe institucional y remarcó que no es contra “Berni o Kicillof” sino que es un reclamo salarial de larga data y con la policía de la Ciudad como espejo. Afirmó que se da en este momento por la efectividad de la metodología pero calificó la utilización de móviles como una “una falta grave”. Es un policía con estudios universitarios, de vocación y apego a las órdenes que imparte la justicia y reconocido por fiscales de varias departamentales como un ejemplo en resonantes investigaciones. Su nombre, no puede publicarse pero este medio sabe, lo conoce y entiende que es palabra autorizada a la hora de evaluar desde adentro y desde afuera la situación que se vive en territorio bonaerense. Con una formación académica que lo destaca entre sus pares, se dedica hoy a su tarea profesional que dejó de estar vinculada a la seguridad y a la lectura.

La creación de la policia de la Ciudad

“Sé que está pasando porque lo viví 33 años”, señalo el ex comisario a LaNoticia1.com, lo que indica un reclamo de larga data.

Si bien identificó los bajos sueldos como un hecho histórico la creación de la policía de la Ciudad generó un efecto espejo entre las condiciones laborales de esa fuerza vigente desde el 2016 con la bonaerense.

“Al necesitar gente capacitada y no atravesar por el gasto de capacitación, se podía pedir el paso de la Provincia hacia la Ciudad que cumplía con ocho horas diarias, buen armamento, capacitación, y un sueldo que duplicaba al de la Provincia. Para evitar una migración masiva hacia la otra jurisdicción, un decreto, prohibió el pase de una a la otra."

Una frase dejó a las claras con quien se identifican para considerar su situación injusta: “Nos comparan con los docentes pero deberían hacerlo con la policía de la Ciudad”.

La época de macri, la no "politización" del reclamo actual y las "faltas graves"

El reclamo actual generó sorpresa, preguntas y dudas por la irrupción repetina y contundente en el escenario público pero el hombre afirmó que “siempre que se dieron situaciones como estas pudieron haberse previsto. El centro de oficiales de retirados de la policía bonaerense hizo reclamos salariales y tuvo reuniones con segundas líneas del Ministerio de Seguridad y no hubo respuesta."

Desde el centro de retirados aseguran que "con este gobierno que se hizo cargo en diciembre en 3 meses tuvimos tres reuniones; dos en Seguridad y una en Trabajo, no nos dormimos en los laureles"

En los cuatro años de la gestión de Macri – Vidal, las fuerzas bonaerenses sufrieron un deterioro del 30% del salario con respeto a la inflación pero según este informarte "no se sintió tanto, alcanzaba".

“Siempre fueron bajos los sueldos pero en la época de Macri sentían el olor al quilombo y se actualizaban los montos pero desde que cambio el gobierno no hubo aumentos”, expresó sobre la gestión que inició el 10 de diciembre del 2019.

Ante la pregunta si hay un reclamo hacia el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, o al gobernador, Axel Kicillof, remarcó que “no es un reclamo hacia Berni ni Kicillof. No es una cuestión política”.

¿La metodología de reclamo es correcta?

“En esta institución los paros no existen y el hecho de usar un móvil, elementos de la fuerza para manifestarse, es una falta grave pero si los sancionas ¿Cuál es el costo político?”, se preguntó. El hombre que conoce la fuerza desde adentro vio el momento y la metodología como una oportunidad de reclamo efectivo pero criticó lo que considera “faltas graves”:

“Si lo hacemos entre todos no nos van a poder echar y de hecho lo hicieron a cara descubierta, uniformados y a la vista de cualquier vecino es chocante pero efectivo. ¿Es legal? Siempre y cuando un juez no diga que es ilegal pero hay inconductas policiales que son sancionables y de acuerdo a la gravedad puede ser desde apercibimiento, suspensión de empleo o exoneración. Acá cabe una sanción pero es un reclamo efectivo y justo."

"Lo correcto, es que lo hagan los que están de franco pero no desde un móvil de la institución gastando plata del Estado, eso es una falta grave”.