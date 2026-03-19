El titular del PRO, Mauricio Macri, encabezó un acto en Parque Norte para relanzar el partido y diferenciarse de La Libertad Avanza. De cara al futuro, ratificó que el partido tendrá candidatos propios y señaló: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, somos el próximo paso”.

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Uno de los oradores del acto fue el jefe de bloque de Diputados y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. También estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, el diputado Martín Yeza, la exdiputada María Eugenia Vidal, entre otros.

“Empezamos dando la pelea que nadie se animaba a dar, los que nos paramos frente al kirchnerismo hace 20 años. Hace 23 años perdimos una elección y quienes veníamos de otras experiencias políticas empezamos a acompañar a un liderazgo y un hombre que mostraba una voluntad de cambio inclaudicable, que venía a modificar la política, que venía a hacer de la gestión una forma nueva de hacer política. Y ese era Mauricio Macri”, sostuvo Ritondo, antes de elevar el tono del discurso.

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En ese sentido, aseveró: “hoy, 23 años después, no estoy arrepentido absolutamente de nada. Estoy donde quiero estar”.

“Somos el próximo paso. El que consolida lo que se logró y ese paso lo vamos a dar todos juntos” @mauriciomacri. — PRO (@proargentina) March 19, 2026

El jefe de la bancada amarilla destacó el trabajo en el Congreso con los proyectos e indicó que estudian y agregan cosas, porque creen “que son leyes del cambio”. “Nosotros no somos oficialistas, pero creemos en el cambio. Y cuando hay ideas buenas, las vamos a acompañar. Porque nosotros no venimos a especular a la política, venimos a cambiar la Argentina”, afirmó.

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“Hoy el PRO está haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso. No hay cambio en la Argentina que haya sido posible del gobierno de Javier Milei, sino fue por cada voto que aportó el PRO, por la pelea que dio, por el discurso que dio dentro del recinto. Porque no solamente levantamos las manos, damos la discusión en cada una de las leyes, porque entendemos lo que hay que hacer en la Argentina. No somos protagonistas solamente del futuro, somos protagonistas de hoy”, señaló.

Y continuó: "Hagámonos responsables de que si hoy hay una estabilidad económica es gracias al PRO, si hoy pueden venir a poner plata en la minería es gracias al PRO, si se bajan los impuestos es gracias al PRO, si hubo modificación laboral es gracias al PRO. Sin nosotros no hay cambio en la Argentina, pero somos el partido del cambio de verdad. No especulamos, no somos obstrucción, somos parte de la solución de la Argentina."

Respecto a lo que vendrá, Ritondo señaló “el 2027 va a ser un lugar más, una parada más para continuar el cambio”.

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También realzó a la figura de Mauricio Macri. “Nuestro líder y jefe político”, dijo al referirse al exmandatario.