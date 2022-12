En conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta, habló tras el fallo por la coparticipación y consideró que "esta decisión no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia porque, así como el presidente cuando nos sacó los fondos no le dio ningún peso a ninguna provincia salvo a la de Buenos Aires, ahora con el fallo no se le saca un peso a ningún distrito.”

En esta línea dijo que con la medida cautelar que dictó hoy la Corte Suprema de Justicia se “defiende el federalismo porque a partir de ahora y con este antecedente el Gobierno Nacional nunca más le va a poder sacar fondos arbitrariamente a las provincias.” .

También anticipó que la Ciudad de Buenos Aires impulsará la eliminación del impuesto a los sellos que se aplica a los resúmenes de las tarjetas de crédito.

CUMPLO MI PALABRA. VOY A BAJAR LOS IMPUESTOS. pic.twitter.com/d3E5k81rNH — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2022

Rodríguez Larreta explicó: “el presidente decidió quitarle a la Ciudad de Buenos Aires un monto equivalente al sueldo anual de todos nuestros docentes.” “Fue inconstitucional, fue violando la autonomía y todos los principios que rigen al federalismo” dijo en referencia a la quita de coparticipación que realizó el Gobierno Nacional en el año 2020.

“La Corte falló por unanimidad en favor de la Ciudad de Buenos Aires, en la demanda que teníamos por la quita que el Estado Nacional nos había hecho”, detalló el mandatario sobre el fallo publicado esta tarde.

Rodríguez Larreta agregó que el fallo "defiende el federalismo porque a partir de ahora y con este antecedente el Gobierno Nacional nunca más le va a poder sacar fondos arbitrariamente a las provincias.”

“Basta de arbitrariedades acá ningún presidente, gobernadores puede estar por encima de la ley” finalizó Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado durante la conferencia de prensa por María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Graciela Ocaña, Guadalupe Tagliaferri, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, Roy Cortina, Martín Ocampo, Sergio Abrevaya, Claudio Romero, Jorge Macri, Fernán Quirós, Felipe Miguel, Marcelo D’alessandro, Martin Mura, Silvia Lospennato, Waldo Wolf, Alvaro Gonzalez, Emiliano Yacobitti, Omar de Marchi, Gabriel Astarloa, Leticia Montiel, Mariela Coletta, Yamil Santoro, Claudio Cingolani, Abel Fernández, Gustavo Arengo, Pablo Tonelli y Dina Rezinovsky.