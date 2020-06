Los casos de coronavirus en Salto totalizan 17 a la fecha luego de que el foco de los contagios se iniciara en la fábrica Bagley, al tiempo que unas 500 personas permanecen aisladas. El intendente Ricardo Alessandro lamentó que “la gente subestimó la pandemia”.

"La situación tiende a ser cada vez más preocupante, porque ya tenemos 500 personas aisladas", dijo el jefe comunal y se lamentó porque "estábamos a un día de la Fase 5 y mire lo que pasó; veníamos de 90 días ejemplares".

Las personas diagnosticadas con coronavirus mantuvieron contacto estrecho con el paciente positivo de coronavirus de Bagley, diagnosticado el miércoles pasado.

"La gente subestimó la pandemia, no hizo caso a cuidarse. Estábamos a un paso de tener los deportes habilitados, de tener abiertas las confiterías y bares hasta las 10 Hs. Íbamos a meter el gol y no pudimos. Tenemos 500 personas aisladas, el problema es grave y serio, hay un promedio de edad, pero esto se va extender, la gente no entiende que hay que cuidarse", dijo en declaraciones a una radio local.

Asimismo, enfatizó: "La gente dice que fallan los controles pero están 24 horas, los efectivos son seres humanos y con tantas horas flaquean, es duro, no se puede poner un policía con cada persona aislada". Y añadió: "La situación es triste y angustiante por eso los vecinos deben ser responsables". Por último el jefe comunal señaló que "la macana ya está hecha, hay que investigarla, pero ahora debemos salir adelante".

Por otra parte, este domingo, el ministro de Seguridad Sergio Berni estuvo en el distrito dondoe entregó tres patrulleros a la vez que quedaron a disposición 9 efectivos para la Comuna Local. El diputado provincial Marcos Di Palma intercedió en la gestión.

Según informó el medio local Salto Hoy, uno de lo tres había sido quitado a la Comisaría local días atrás por disposición del Ministerio que comanda el funcionario, por lo que una vez finalizada la emergencia deberán ser devueltos.