Luego de oficializarse su nombramiento como Jefe de Gabinete, el hasta ahora ministro del Interior Diego Santilli, se manifestó por primera vez en redes sociales.

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“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, comenzó su publicación.

Y agregó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

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“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, afirmó, no sin antes agradecer “al Presidente y a la secretaria general (Karina Milei) por la confianza”.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

La confirmación de su nombramiento llegó con un post en X del presidente con una foto junto al nuevo Jefe de Gabinete y la Secretaria Karina Milei. “Delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, indicó el mandatario, quien además confirmó que la jura será el día martes a las 16:00 horas.

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Además, a poco de conocerse la noticia, el expresidente Mauricio Macri, muy crítico del papel del gobierno respecto a sostener a Adorni, informó: “Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.