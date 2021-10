En un acto del que participaron la presidenta de AySA, Malena Galmarini, el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, el ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini y la vicegobernadora Verónica Magario, anunciaron que se construirpa una planta depuradora en Laferrere.

La misma beneficiará en una primera etapa a 150 mil vecinos y vecinas de ese distrito, y en su etapa final a 1.200.000. Tendrá una superficie total de 89 hectáreas y abastecerá a cuatro localidades alcanzando un área de cobertura de aproximadamente 90 km2.

Es un día histórico, porque les contamos a las vecinas y los vecinos de @LaMatanzaMunic junto a su intendente @FerEspinozaOK, @magariovero y @Nardini_Leo que ya está iniciado el proceso de licitación de la planta depuradora de Laferrere pic.twitter.com/ZOTotAEbSF — Malena Galmarini (@MalenaMassa) October 19, 2021

Galmarini señaló que se trata de un "día histórico" porque "vinimos a saldar una deuda muy importante, algo que se prometió varias veces, entre el 2016 y el 2019, y luego no se cumplió" y agregó: "Nosotros no prometemos, sino que nos comprometemos".

En esa misma línea, el intendente de La Matanza declaró: “Hoy es un día que va a quedar en la historia de La Matanza y de la provincia. Significa poder hacer realidad sueños de hace más de 20 años, de más de 800.000 vecinos de mi distrito. Finamente después de los cuatro años que estuvo parado el proyecto de las cloacas para Laferrere, Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo, hoy hacemos realidad la licitación".

Junto a la vicegobernadora, @magariovero, el ministro de infraestructura y servicios públicos, @Nardini_Leo y la presidenta de AySA @MalenaMassa firmamos convenios para realizar obras hidráulicas, cloacas y asfaltos. https://t.co/Jt00ln0G69 pic.twitter.com/0POQpZNMw7 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 18, 2021

Magario, ex intendenta del distrito, expresó: “Finalmente llegaron las obras hidráulicas y las obras de cloacas. Son obras que no se hicieron, que se interrumpieron, que no sabemos por qué nunca las quisieron realizar".

Actualmente el partido de La Matanza cuenta con 126 obras activas, de las cuales 68 son de cloacas y 58 de agua. De esta manera, se estima que entre fines del 2021 y principios del 2022 se llegaría a una cobertura de un 92% en cuanto al servicio de agua potable y a un 64% en saneamiento cloacal.