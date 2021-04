La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que "me importan poco los insultos" del ministro bonaerense del área, Sergio Berni, con quien ya tuvo varios cruces.

Al respecto del despliegue de fuerzas federales en provincia, Frederic dijo que no habló con Berni porque "en este operativo no hay necesidad de coordinación con provincia. Sí estamos trabajando para que los 4000 efectivos federales que tenemos en 31 distritos del conurbano controlen el cumplimiento . Y ahí la coordinación más eficiente es con los intendentes".

Asimismo, remarcó que “el problema no es Berni y Frederic” y dijo que “falta que los periodistas vean el cuadro completo”. “En julio del año pasado el Presidente me pidió que coordine con el gobernador y el ministro bonaerense el despliegue de 4000 efectivos para la seguridad ciudadana en el conurbano. Los efectivos fueron a los controles que la provincia decidió”, destacó.

Y agregó: “Sobre el comienzo de este año, nosotros propusimos hacer mesas tripartitas con los intendentes, pero eso la provincia no lo quiso. Hace tres semanas el Presidente dijo ‘así ya no’. Me ordenó que la coordinación sea directa de Nación con los intendentes y así lo estamos haciendo”.

Sobre las criticas del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a su gestión, Frederic señaló: “Me importan poco los insultos de Berni. Yo fui designada por el Presidente para cumplir esta tarea y él me ha indicado cuáles son las líneas de trabajo. Mi deber no es concentrarme en la relación con uno o con otro y no creo que haya implicada una dimensión personal”.

En tanto que este viernes Berni había dicho que Frederic está “demostrando su grado de irresponsabilidad” cuando dice que el diálogo entre ellos dos está roto.

"Ella siempre antepone sus problemas personales por sobre el bien común. Los que tenemos responsabilidad de gestión sabemos que el bien común es sagrado y que no existe ninguna diferencia que nos pueda separar de eso”, sostuvo.

Berni resaltó que “estamos en una situación de extrema delicadeza con respecto al avance de a la pandemia y estas son cuestiones que, a esta altura, no podemos estar discutiendo”.