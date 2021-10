Aníbal Fernández aseguró en diálogo con Clarín que "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni". La respuesta del ministro bonaerense no tardó en llegar y reconoció: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación".

"No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia", continuó de forma irónica Sergio Berni para redoblar la apuesta y recordar: "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto".

Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.

"Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito?", preguntó el funcionario.

El ministro de Seguridad de la Nación aun no respondió a la chicana, pero Berni sigue avivando las llamas de la interna en el Gobierno.