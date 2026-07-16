En una sesión del Senado bonaerense con agenda acotada, con Chapadmalal y un cargo en el Consejo de la Magistratura a completar, el cierre fue de tensión entre el senador Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza, y los peronistas Jorge Paredi y Sergio Berni.

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Todo sucedió cuand la vicegobernadora y presidenta del Senado dio por finalizada la sesión tras tratarse rápidamente una serie de proyectos de declaración.

Sin embargo, el legislador de Tres de Febrero, pese al cierre, pidió la palabra. Todos volvieron a sentarse no sin antes reprochar Valenzuela: “Cada vez que quiero hablar, no se me lo permite. Siempre hay un artilugio legal, la otra vez no me dejaron hablar”. “Cuando es así pidan la palabra, levanten la mano aunque sea que lo podamos escuchar”, acotó Magario ya con todos sentados nuevamente.

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“Tiene que estar más atento a la sesión”, le cuestionó Berni. Tras ello, Valenzuela sí pudo exponer. Allí se dedicó a dar unas estadísticas relacionadas al ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello.

Luego llegó la respuesta del kicillofista Jorge Paredi, quien le recordó que el gobierno nacional le debe más de 20 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires.

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Allí llegó la respuesta de Berni. “Le voy a contestar al converso”, chicaneó, no sin antes preguntarle “¿Es PRO o La Libertad Avanza? Me perdí”. También le pidió que esté “más informado y más atento” tanto por los números que dio como por pedir la palabra luego de que finalice la sesión. "

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