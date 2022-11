La Copa Argentina 2023 ya tiene cruces confirmados, luego de la realización del sorteo en el estadio de futsal del predio que la AFA posee en Ezeiza.

Los partidos de 32avos de Final enfrentarán a los equipos de las distintas categorías del fútbol nacional. Con relación a los más destacados, Patronato, campeón defensor, afrontará una dura contienda contra Gimnasia y Tiro de Salta.

River comenzará su camino ante Racing de Córdoba y podría cruzarse en 16avos de Final ante Talleres, finalista en las últimas dos competencias. Boca se medirá con Olimpo de Bahía Blanca.

Racing irá frente a San Martín de Formosa e Independiente le dará la bienvenida al único debutante en la undécima edición: Ciudad de Bolívar, representante del Torneo Federal.

Otros cruces de equipos bonaerenses son Arsenal de Sarandí contra Español; Estudiantes de La Plata contra Independiente de Chivilcoy, del Torneo Federal; Racing de Avellaneda contra San Martín de Formosa; Tigre vs. Centro Español, de Morón, ó Defensores de Cambaceres, de Ensenada.

También están los partidos de Gimnasia La Plata vs. Excursionistas; Lanús vs. Sol de Mayo; Sarmiento de Junín vs. Chaco For Ever; Platense vs. Defensores de Belgrano; Defensa y Justicia vs. Ituzaingó; San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón; Aldosivi de Mar del Plata vs. San Martín de San Juan.

Restará saber quién queda del cruce Godoy Cruz vs. Villa San Carlos / Defensores Unidos de Zárate

Los cruces de 32avos de Final de la Copa Argentina AXION energy

Cruce 1: River - Racing de Córdoba

Cruce 2: Vélez - Deportivo Español

Cruce 3: Arsenal - Villa Mitre

Cruce 4: Estudiantes de La Plata - Independiente de Chivilcoy

Cruce 5: Racing - San Martín de Formosa

Cruce 6: Tigre - Centro Español / Defensores de Cambaceres

Cruce 7: San Lorenzo - Sarmiento de Resistencia

Cruce 8: Boca - Olimpo

Cruce 9: Gimnasia La Plata - Excursionistas

Cruce 10: Newell's - Primera C 4

Cruce 11: Banfield - Campeón Primera C

Cruce 12: Huracán - Yupanqui

Cruce 13: Independiente - Ciudad de Bolívar

Cruce 14: Rosario Central - Central Norte

Cruce 15: Patronato - Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 16: Lanús - Sol de Mayo

Cruce 17: Colón de Santa Fe - Colegiales

Cruce 18: Argentinos Juniors - Deportivo Armenio

Cruce 19: Sarmiento de Junín - Chaco For Ever

Cruce 20: Central Córdoba de Santiago del Estero - Comunicaciones

Cruce 21: Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra

Cruce 22: Atlético Tucumán - Estudiantes de Río Cuarto

Cruce 23: Belgrano de Córdoba - Independiente Rivadavia

Cruce 24: Unión de Santa Fe - Almagro

Cruce 25: Barracas Central - Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 26: Platense - Defensores de Belgrano

Cruce 27: Defensa y Justicia - Ituzaingó

Cruce 28: San Martín de Tucumán - Deportivo Morón

Cruce 29: Gimnasia de Mendoza - All Boys

Cruce 30: Godoy Cruz - Villa San Carlos / Defensores Unidos de Zárate

Cruce 31: Aldosivi - San Martín de San Juan

Cruce 32: Talleres de Córdoba - Chacarita