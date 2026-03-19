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La Cámara de Diputados bonaerense realizó este miércoles una sesión especial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar. El presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, definió la jornada como un “acto solemne de reafirmación de la democracia y los derechos humanos, y de repudio al Golpe de Estado”.

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En ese marco, y en sintonía con la decisión del gobernador Axel Kicillof de declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, los legisladores aprobaron una resolución para que el 154° período legislativo lleve la misma denominación. La iniciativa unificó proyectos impulsados por Micaela Olivetto, Valentín Miranda y Ricardo Lissalde.

Durante la sesión se aprobaron además más de 30 proyectos de declaración en reconocimiento a detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos, espacios de memoria e iniciativas culturales vinculadas a la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

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El debate estuvo marcado por múltiples intervenciones. El diputado de La Libertad Avanza, Ramón Vera Chávez, abrió la discusión con un discurso en el que sostuvo: “Memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los argentinos. No habrá paz ni habrá justicia cuando la justicia es sesgada, la verdad es a medias y la memoria selectiva. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Desde el peronismo, José Renaldo Galván respondió sin confrontar directamente, pero planteó: “Es necesario conocer la historia completa para entender, por ejemplo, cuál fue el rol que cumplieron y la responsabilidad que tuvieron los grupos económicos que acompañaron la dictadura”. En esa línea, afirmó: “Los grandes grupos económicos fueron beneficiarios de la represión salvaje” y detalló: “Más de 20 mil fábricas se cerraron, los trabajadores perdieron más del 30% de sus ingresos, la deuda externa pasó de 7.900 millones de dólares a 48 mil al finalizar la dictadura”. También agregó: “La inflación acumulada fue de 517 mil por ciento y la pobreza aumentó del 4,4 al 37,4 por ciento en 1983”.

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La diputada Silvina Nardini señaló que se trató de “un plan sistemático de exterminio que tenía por objetivo instaurar un orden económico y social” y agregó: “No es casual que la primera víctima de la dictadura haya sido un maestro, como tampoco es casual que el primer campo de concentración haya sido una escuela”. En ese sentido, sostuvo: “Querían matar las ideas, pero lo único que lograron fue multiplicarlas”.

Durante la sesión, distintos legisladores reivindicaron el rol de Raúl Alfonsín en la recuperación democrática. También hubo múltiples referencias a las Madres de Plaza de Mayo y a las Abuelas de Plaza de Mayo.

En ese marco, la diputada Mayra Mendoza expresó: “Celebramos la recuperación de 140 nietos y nietas, eso también es la Argentina”. A su vez, el diputado Juan Martín Malpelli remarcó: “Faltan 300 que seguimos buscando”.

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La diputada María Eva Limone afirmó: “Tenemos la responsabilidad de no banalizar el tema” y agregó: “Hoy hay otro intento de querer avanzar sobre los derechos del pueblo, de nuestro territorio, de la democracia”. En ese contexto, sostuvo: “La persecución y proscripción no son tema del pasado sino otro intento de disciplinamiento”, y mencionó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde la Coalición Cívica, Romina Braga planteó: “Soy hija de la democracia, porque nací en el ’86, y me preocupa que haya muchos que crean que la democracia es una situación dada”. Además, advirtió: “Muchos argentinos sienten que la democracia no les resolvió nada. Necesitamos mejor democracia”.

En la misma línea generacional, otra legisladora señaló: “La democracia no está garantizada” y agregó: “La democracia es mucho más importante que votar cada dos años, es participación, es libertad de expresión, es el respeto por la ley”. También afirmó: “Aprendimos que cuando el Estado abandona ese compromiso con la ley, aparece el horror”.

Durante el debate se incorporaron datos de la Procuración sobre delitos de lesa humanidad. En ese sentido, se señaló: “Hay 1231 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Está probado que mil doscientas treinta y una personas cometieron estos delitos”. También se indicó que hay más de 1500 personas investigadas.

El diputado Gustavo Cuervo expresó: “Me sorprende que aún hoy haya algunas voces que intentan negar lo que pasó” y agregó: “No hay persona de bien, ni en su sano juicio, que pueda negar o justificar los horrores y la crueldad que siguieron al 24 de marzo de 1976”. En su cierre, remarcó: “Quiero reafirmar tres palabras que forman parte de nuestra identidad colectiva: Memoria, Verdad y Justicia”.

Hacia el final, el diputado Nahuel Sotelo volvió a plantear la discusión sobre la teoría de los dos demonios y afirmó que su espacio político “repudia las dictaduras”, lo que volvió a marcar diferencias en el recinto.

La sesión contó con la presencia de la jueza Karina Yabor, funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, el nieto restituido Manuel Gonçalves Granada, integrantes de HIJOS La Plata, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, ex detenidos, testigos de los juicios, autoridades universitarias y familiares de detenidos-desaparecidos.