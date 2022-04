Luego de la aparición de pintadas en La Plata con la leyenda "Axel 2023", otro fuerte indicio refuerza la versión de Axel Kicillof volverá a competir en la Provincia. Ocurrió este miércoles, cuando el gobernador encabezó una conferencia en José C. Paz con motivo del acuerdo por asfalto en 24 distritos del Conurbano bonaerense.

Fue en ese acto donde dos bastiones del Conurbano como lo son Mario Ishii, intendente local, y Leonardo Nardini, actual ministro de Infraestructura provincial y exintendente de Malvinas Argentinas, empezaron a hablar de reelección. Ambos hicieron hincapié en "los 6 años que le quedan de Gobierno" a Kicillof.

"En un momento difícil donde todo parece que está mal, estoy viendo el trabajo de la Provincia y me llama poderosamente la atención la fuerza del gobernador para sacarnos adelante", destacó el jefe comunal de José C. Paz, y lanzó: "Espero que estos 5 años y medio sean de las obras que no se pudieron hacer".

Por su parte, Nardini destacó el trabajo llevado adelante desde el Gobierno provincial: “Hay una inédita inversión en obra pública generadora de empleo y esto es una presentación formal del plan 6x6, de los seis años que van a venir de la mano de Axel”, concluyó el ministro de Infraestructura provincial.