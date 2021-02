A modo de vacunatorio "vip", el periodista y excolumnista de Página 12 Horacio Verbitsky reveló que en forma personal se comunicó con el ministro de Salud Ginés González García para aplicarse la vacuna contra el coronavirus y que luego un secretario lo invitó al ministerio de Salud para ello. Junto a él también se vacunó el diputado oficialista Eduardo Valdés y otros funcionarios.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky en El Destape.

Y reveló: "Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

"Fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí y yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas", comentó.

El hecho también fua admitido por el diputado nacional y exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. "Sentí que tenía que estar vacunado para viajar a México y con los PCR actualizados", aseguró el legislador sobre el próximo viaje al país norteamericano con motivo de los festejos del Bicentenario junto al presidente Alberto Fernández.

"No siento que haya querido perjudicar absolutamente a nadie, que haya hecho algo ilegal", subrayó Valdés a Radio Con Vos.

Más manejos escandalosos de la vacuna en provincia de Buenos Aires.

San Andrés de Giles

La Presidenta del Concejo Deliberante Laura Branchini y la concejal Mariana Cane, ambas del Frente de Todos, pidieron disculpas y renunciaron. Junto a ellas unas veintidós personas también se vacunaron por afuera de lo que prevén las autoridades.

Chivilcoy

El intendente Guillermo Britos se refirió al revuelo por vacunación de personal no esencial. “Hay gente que se ha vacunado que, en principio, no son esenciales, o al menos así lo entiende la comunidad, por lo que se deberá analizar caso por caso para saber si es legal o no lo que están haciendo". Deslindó la responsabilidad en la región sanitaria.

Henderson (Hipólito Yrigoyen)

Desde la oposición denunciaron que que "se vacunaron militantes del Frente de Todos y personas allegadas al Intendente" Ignacio Pugnaloni. El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán respondió: “Queremos desmentir a los que dicen que en algunos municipios se vacuno a militantes”.