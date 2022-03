Luego de que el Gobierno nacional confirmara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que este viernes envió al Congreso, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta llamó a apoyar el proyecto y respaldar al presidente. En ese contexto, lanzó una fuerte advertencia que sonó más a una crítica hacia Máximo Kirchner, el diputado nacional del Frente de Todos que se expresa en rechazo al acuerdo alcanzado.

"Necesitamos ese acuerdo. Y pedimos, con mucho respeto, que si alguno tiene expectativas políticas y electorales de cara al año que viene, que entienda que este es el camino. Hay que recuperar a la Argentina. Nosotros, en el Frente de Todos, el debate nos tiene que engrandecer. Pero llega un momento en que el debate se termina y hay que tomar decisiones", disparó el funcionario de Alberto Fernández.

"En este caso hay que respaldar la decisión del Presidente de salir de este atolladero, de este endeudamiento feroz que nos dejaron. Mirando al futuro, sin olvidar el pasado, como dijo en la apertura de sesiones. Y sin levantarse de la silla", señaló Zabaleta en declaraciones brindadas al diario La Nación, donde resaltó: "Me gusta decir siempre lo que siento. Y lo mejor para la Argentina es este acuerdo".

Zabaleta aseguró que "es el mejor acuerdo posible y el que nos va a permitir que podamos seguir garantizando el crecimiento económico, sin que se toquen las políticas de inclusión social". "A mí el Presidente me dijo que no iba a firmar ningún acuerdo que ajustara alguna política social del ministerio. Y este ministerio no va a ajustar. Por eso apostemos y acompañemos la salida del endeudamiento de la Argentina", concluyó.

Este viernes, Máximo Kirchner reafirmó su rechazo a lo acordado por el gobierno del Frente de Todos con el FMI. Lo hizo un mes después de renunciar a la presidencia del bloque oficialista en Diputados y a pocos días de no presenciar el discurso del presidente en la apertura de sesiones en el Congreso. "No debíamos entregar la conducción de la política económica al FMI", reprochó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.