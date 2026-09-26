La Federación Argentina de Municipios (FAM) salió este sábado a rechazar la reforma del Régimen de Zona Fría que fue convertida en ley por el Senado de la Nación y advirtió por el impacto que tendrá sobre los usuarios de gas.

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“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, repudiamos la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación por impulso del gobierno de Javier Milei”, señaló la entidad en un comunicado difundido este sábado 26 de septiembre.

La FAM sostuvo que la modificación “causará un enorme daño a millones de usuarios de gas” y cuestionó la eliminación del beneficio generalizado para las regiones incorporadas al régimen. El Senado aprobó este jueves la reforma con 38 votos a favor y 8 en contra. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el senador Maximiliano Abad votó en contra, mientras que Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio estuvieron ausentes.

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Qué cambia con la reforma de Zona Fría

La nueva normativa modifica el esquema de subsidios al consumo residencial de gas. Mantiene beneficios para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que las localidades incorporadas posteriormente al régimen dejan de contar con el beneficio generalizado y quedan sujetas a un esquema con criterios de ubicación y condiciones socioeconómicas.

La ampliación del régimen había sido establecida en 2021 mediante la Ley 27.637, que incorporó a numerosos municipios bonaerenses. Según el esquema aprobado, quienes queden fuera del beneficio general podrán acceder a una bonificación focalizada si cumplen determinados requisitos socioeconómicos o integran grupos considerados prioritarios.

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En la Provincia de Buenos Aires, el cambio alcanza a 94 municipios que dejarán de contar con el descuento general. Carmen de Patagones es la única excepción entre los 95 distritos bonaerenses que habían sido incorporados a la ampliación de 2021, debido a su pertenencia al territorio patagónico.

El reclamo de los intendentes

En su pronunciamiento, la FAM sostuvo que el régimen anterior establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. “La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, afirmó la entidad.

La Federación también cuestionó la medida en el contexto del actual esquema tarifario y sostuvo que el cambio tendrá impacto sobre la economía cotidiana de los hogares. “En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, señaló la FAM.

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El comunicado concluye con un rechazo a la reforma y con el compromiso de la organización de “seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”. Con la sanción de la nueva normativa, el debate sobre el costo del gas y el alcance de los subsidios deja ahora un impacto concreto en los municipios bonaerenses que habían sido incorporados al régimen en 2021.