La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. La diputada provincial Mayra Mendoza, dirigente de Quilmes y referente de La Cámpora, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por no haber mencionado la situación de Cristina Fernández de Kirchner y por sostener el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Me preocupa que como Gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina Fernández de Kirchner, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad”, afirmó la exintendenta quilmeña al salir del recinto. El planteo fue interpretado dentro del oficialismo como un mensaje directo al kicillofismo en medio de las tensiones por el liderazgo y la estrategia electoral.

La dirigente camporista sostuvo además que ese gesto “lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, reforzando la centralidad que su espacio le otorga a la figura de la exmandataria en el escenario político actual.

En el mismo tono, volvió a marcar diferencias por la decisión de separar las elecciones provinciales de las nacionales en 2025. “Coincido en que no hay solución provincial para la crisis nacional. Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025. Los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al Congreso”, expresó.

Apertura del período 154° de sesiones ordinarias en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/jgXUg1h2qw — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 2, 2026

Aunque compartió el reclamo del Gobierno bonaerense por los fondos que, según sostienen desde La Plata, la administración nacional adeuda a la Provincia, también puso el foco en su distrito. “Nos sumamos al reclamo por los fondos que el Gobierno de Javier Milei le debe a nuestra provincia y los exigimos en cada momento que tenemos oportunidad”, señaló, y agregó que obras hidráulicas como las de los arroyos San Francisco y Las Piedras, en Quilmes, “corresponden a la PBA y no se están haciendo, por esta asfixia nacional”.

Las declaraciones dejaron en evidencia una vez más el delicado equilibrio del oficialismo en la provincia de Buenos Aires: unidad frente a la Casa Rosada, pero diferencias cada vez más explícitas entre La Cámpora y el espacio político que responde al Gobernador.