En el marco del 50º aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, intendentes y dirigentes bonaerenses se manifestaron en redes sociales. En algunas comunas hubo vigilia en la noche previa a las movilizaciones a desarrollarse en todo el territorio nacional.

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Hoy más que nunca seguimos levantando las banderas decimos Memoria, Verdad y Justicia.



En Pilar y en toda la Argentina decimos bien fuerte ¡NUNCA MÁS! 🤍 pic.twitter.com/XCQjEdCx0Z — Federico Achával (@FedericoAchaval) March 24, 2026

30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES. AHORA Y SIEMPRE.



A 50 años del último golpe de estado, caminamos por los compañeros y compañeras que soñaron con una Argentina más justa y solidaria.



Ante el avance de los discursos negacionistas, tenemos la obligación de… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 24, 2026

Avellaneda tiene memoria 🤍



Hoy se cumplen 50 años de la dictadura más cruel de nuestra historia y 10 de la creación del Espacio para la Memoria ex CCDTyE "El Infierno".



Cuando pensábamos que ya no había vuelta atrás, hoy tenemos un gobierno nacional que niega y justifica el… pic.twitter.com/TL9MWP37SI — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) March 24, 2026

A 50 años del último golpe de Estado, sostenemos la memoria como bandera y la lucha como compromiso. El legado de las Madres y Abuelas nos recuerda que el futuro se construye con verdad y justicia.



MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.#NuncaMás#24DeMarzo pic.twitter.com/PhnhKY83Ui — Marisa Fassi (@marisafassi) March 24, 2026

"Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad." NK. pic.twitter.com/LPckyNszHm — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) March 24, 2026

24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y 50 ° aniversario del golpe cívico-militar.



-Memoria porque recordamos a nuestros ausentes, desaparecidos o asesinados.



-Verdad porque la búsqueda de la verdad es seguir indagando qué sucedió con cada uno de los… pic.twitter.com/wJtZ3NoUay — Julio Alak (@Julio_Alak) March 24, 2026

A 50 años del golpe cívico-militar que marcó nuestra historia para siempre y nos enseñó el valor irrenunciable de la democracia, así como la defensa inclaudicable de los derechos humanos, quiero honrar la memoria de las #30000 víctimas de la detención ilegal y la desaparición… pic.twitter.com/MZF9zE2RAh — Fernando Gray (@fernandogray) March 24, 2026

#DíaNacionaldelaMemoriaporlaVerdadylaJusticia

En esta fecha recordamos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Mantener viva la memoria colectiva es fundamental para fortalecer la democracia y para que estos hechos nunca vuelvan a repetirse. pic.twitter.com/AyBHRONXdv — Blanca Cantero (@BLANCAHCANTERO) March 24, 2026

#DíaNacionaldelaMemoriaporlaVerdadylaJusticia

En esta fecha recordamos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Mantener viva la memoria colectiva es fundamental para fortalecer la democracia y para que estos hechos nunca vuelvan a repetirse. pic.twitter.com/AyBHRONXdv — Blanca Cantero (@BLANCAHCANTERO) March 24, 2026

Mantener viva la memoria es el compromiso que renovamos cada año. En esta vigilia, nos encontramos para recordar que la democracia se construye y se cuida todos los días.



​A 50 años del último golpe cívico-militar, decimos ¡Nunca Más!



Por las 30.000 víctimas del terrorismo de… pic.twitter.com/jyXEDI7qB3 — Juani Ustarroz (@juaniustarroz) March 24, 2026

Semana de la Memoria en Comunidad: compartimos con Daniela y Sofía la Vigilia del 24 de marzo en el ex Pozo de Banfield junto con Chala Rasta y artistas locales.



Este centro clandestino de detención, tortura y exterminio que ahora es un Espacio para la Memoria, constituye uno… pic.twitter.com/7kBrYnQWwc — Federico Otermín (@fotermin) March 24, 2026

📆 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



👉 En este día recordamos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país y acompañamos el reclamo permanente de memoria, verdad y justicia.



▪️ Es una jornada para la reflexión colectiva… pic.twitter.com/fwE6T059JM — Municipalidad Chivilcoy (@MuniChivilcoy) March 24, 2026

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, SIEMPRE



A 50 años del último golpe cívico-militar, compartimos una nueva vigilia, manteniendo viva una de las páginas más dolorosas de nuestra historia.



Lo decimos con claridad: no hay lugar para el negacionismo ni para el olvido. pic.twitter.com/WwVg1cGaLZ — Andrés Watson (@Andreswatsonok) March 24, 2026

Compartí junto a la Comisión por la Memoria del Pueblo de Billinghurst, compañeros y familiares de personas desaparecidas de la vigilia en Plaza Billinghurst en la que descubrimos una placa en homenaje a víctimas de la última dictadura de nuestra ciudad.



En San Martín, la… pic.twitter.com/YikMNYDNfL — Fernando Moreira (@fmoreiraok) March 24, 2026

Como cada 23 de Marzo en Lanús, junto a la Mesa de la Memoria, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas nos movilizamos en la histórica Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia de nuestro distrito.



Que nos digan dónde están #NuncaMas ✌️ pic.twitter.com/7hU5RrhDMJ — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) March 24, 2026

En las vísperas del 50 aniversario del Golpe Cívico-Militar, estuvimos participando de la intervención "50 años, 50 ARTISTAS, 30.000 Presencias" en el Parque de la Memoria de Hurlingham, en una jornada atravesada por la emoción. Junto al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo… pic.twitter.com/uZFMPWjvVm — Damián Selci (@DamianSelci) March 23, 2026

Memoria, Verdad y Justicia.

A 50 años del golpe, no hay lugar para el negacionismo ni para el odio.

Defender la democracia es sostener la memoria del pueblo.

Hoy y siempre, más que nunca, #NuncaMás.#24DeMarzo pic.twitter.com/ATiAnvWG0V — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) March 24, 2026

Hay días que no son de un partido.

Son de un país.

Hoy es uno de ellos.

A 50 años del golpe, reafirmamos un compromiso que nos une:#NuncaMás.

Nunca más violencia.

Nunca más odio.

Nunca más un Estado contra su gente.

Memoria para no olvidar.

Verdad completa para entender.

Y… — Pablo Petrecca (@petreccapablo) March 24, 2026

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