General Lavalle | 4º Fiesta de la Torta Negra Lavallense

Sábado 4, a partir de las 10:00, sobre las principales calles de la avenida Mitre. Circuitos históricos, obras de teatro y espectáculos de danza y música. Entrada gratuita.

Vicente López | Festival Internacional de Cine Ambiental – FINCA

Del 2 al 5 de junio el Cine York es sede oficial del Festival Internacional de Cine Ambiental – FINCA, que se realiza por sexta vez en Buenos Aires, en esta ocasión bajo el lema Conciencia Biodiversa. Una selección de estrenos nacionales e internacionales que nos invitan a reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. Alberdi 895, Olivos. Más información: https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/festival-internacional-de-cine-ambie...

Villa Gesell | 7° Encuentro de fanáticos del Jeep IKA

Se realizará en el predio del Off Road Park sobre la Ruta Nacional 11. Incluirá actividades en el predio, travesías y exhibición de jeeps. El encuentro se realizará desde este viernes 3 a las 17 horas, hasta el mediodía del domingo 5 de junio, y está auspiciado por Jeep Argentina, que proveerá un Jeep Wrangler Rubicon y una Pick Up Gladiator Rubicón para la organización, Michelin Argentina, para su marca BF Goodrich y California Parts que exhibirán sus productos en el off Road Park.

Escobar | Primer Festival de Jazz

Del 3 al 5 de junio, el Teatro Seminari Cine Italia. El evento contará con la participación de grandes artistas y bandas como Escalandrum, Javier Malosetti y la Colonia, Mariano Otero Orquesta, Yamile Burich Ladies Jazz, Luis Nacht Quinteto, y muchos más. La entrada es gratuita a cambio de un alimento no perecedero para el programa Escobar Hambre Cero y ya se pueden canjear exclusivamente en la boletería del teatro, ubicado en la calle Mitre 451, de Belén de Escobar.

Merlo | 20º Festival Internacional de Jazz Django Argentina

Sábado 4, a las 21:00, en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, Colón 698, esquina Riobamba.

Monte | Rally Mar y Sierras

Desde el viernes 3 hasta el domingo 5, en diferentes circuitos del partido de Monte. Desfilarán más de cuarenta autos y corredores. Además, habrá números artísticos y feria de artesanos.

San Cayetano | Tercera fecha del Certamen 2022 del Campeonato Enduro del Atlántico

Se prevé que el sábado 4, pasado el mediodía, se realicen los entrenamientos en un circuito ya delimitado por las autoridades organizativas. El domingo 5 será el momento de las competencias de motos y quads, como así también las exhibiciones de minicross y miniquads.

La Plata | Feria del Libro 2022

Desde el viernes 3 hasta el domingo 12, de 14:00 a 20:30, en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7. Más de cien puestos con la presencia de 250 editoriales y figuras de la literatura argentina y platense. Entrada gratuita.

Berisso | Circuito relax entre viñedos

En el marco de la 19° Fiesta del Vino de la Costa, este Sábado 4 de Junio, la comuna invita a participar de los circuitos turísticos por los viñedos de la ciudad. Inscripción a través de los siguientes números: Oficina de información turística - 464 7092 y Lorena (WhatsApp) - 221 524 9934.