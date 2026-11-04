La posible interrupción de la Línea 136, que conecta a distintos municipios bonaerenses con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encendió la preocupación en la zona de la Ruta 40. Ante ese escenario, los intendentes de Las Heras, Navarro y Marcos Paz reclamaron al Gobierno nacional que garantice la continuidad del servicio y recibieron el respaldo del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

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El funcionario mantuvo este martes un encuentro con los jefes comunales Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Facundo Diz (Navarro) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz) para acompañar el pedido. Durante la reunión, también evaluaron alternativas para que, ante una eventual baja del servicio nacional, una línea provincial o municipal pueda hacerse cargo del recorrido.

“Esto demuestra la preocupación de los intendentes con sus pueblos”, sostuvo Marinucci, quien cuestionó la falta de respuestas de la administración nacional. “Es difícil que el Ministro Caputo o el Presidente Milei entiendan la importancia del transporte en esta región. Por eso, apelamos a la sensibilidad del secretario de Transporte, Plencovich”, expresó.

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🚌 El transporte público es un derecho, no una variable de ajuste. En General Las Heras me reuní con los intendentes Juan Manuel Cerezo, de Las Heras; @FACUNDOIDIZ, de Navarro; y Ricardo Curutchet, de Marcos Paz, para abordar la preocupación por la posible eliminación de la línea 136, que conecta a miles de bonaerenses con la Ciudad de Buenos Aires. Es inadmisible que una decisión económica pueda dejar a miles de vecinos sin un servicio esencial. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deben comprender que detrás de cada colectivo hay trabajadores, estudiantes, jubilados y familias que necesitan trasladarse todos los días. Frente a esta situación, acordamos conformar una mesa de trabajo entre la Provincia y los municipios para evaluar alternativas que permitan garantizar la conectividad. Nos acompañó el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras. Gobernar también es tener sensibilidad frente a las necesidades de la gente. Y garantizar el transporte público es garantizar oportunidades, trabajo y derechos. Desde la Provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando para que ningún bonaerense se quede sin transporte. — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) November 3, 2026

En ese sentido, el titular de Transporte bonaerense aseguró que la Provincia ya trabaja en posibles soluciones. “En el caso de que esa sensibilidad no exista, estamos buscando alternativas, como hicimos en Cañuelas con una línea municipal”, explicó.

Marinucci hizo referencia a la intervención que llevó adelante el Ministerio hace dos meses para que la línea comunal 502 asumiera el recorrido entre Abbott, Monte y Cañuelas, luego de la baja de la Línea nacional 88, que había dejado sin conexión directa con CABA a vecinos, estudiantes y trabajadores de esas localidades.

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“Esta tarea mancomunada con los municipios es para garantizar que los vecinos tengan la movilidad necesaria que les permita estudiar, trabajar y desarrollarse”, agregó el ministro.

Por su parte, el intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo, anfitrión del encuentro, agradeció el acompañamiento de la Provincia y remarcó la importancia de sostener el servicio: “Estamos planteando la necesidad de que la 136 continúe y los pueblos sigan conectados. Los tres distritos solicitamos que se mantenga el servicio, ya que nos conecta con el resto de la región. Somos categóricos con la necesidad de que siga el recorrido”.

A su vez, el jefe comunal de Navarro, Facundo Diz, cuestionó la postura del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias de una eventual interrupción: “Esta es una decisión de aislar a los pueblos y no ser federal. Por eso, estamos buscando soluciones a las demandas de los vecinos. No es solo que no pase más un colectivo: significa que un pueblo pueda desarrollarse, generar empleo y garantizar educación”.

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En tanto, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, recordó la importancia histórica de la línea para su distrito y alertó sobre el impacto que tendría su eliminación: “La 136 es parte de la historia de Marcos Paz. El impacto que tendría su baja es muy negativo y afecta mucho a nuestra comunidad”. Además, destacó que, ante un eventual retiro de la Nación, “hay un compromiso de la Provincia”.

Del encuentro también participó el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras. Las autoridades acordaron continuar trabajando de manera articulada para encontrar alternativas que permitan mantener conectadas a las comunidades de la Ruta 40 y garantizar el acceso al transporte para quienes necesitan viajar por razones laborales, educativas y de salud.