El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó una reunión de trabajo junto a intendentes y autoridades de AUBASA y la Dirección de Vialidad para avanzar en obras y proyectos para la Autovía Provincial Ruta 6.

Se trata de un corredor estructural de la Provincia. Abarca un total de 179 Kilómetros, conforma el cuarto anillo de circunvalación del AMBA y articula rutas nacionales y provinciales. A lo largo de su trazado recorre los municipios de: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata. Además, conecta polos productivos, zonas logísticas, parques industriales y vincula directamente los puertos de La Plata y de Zárate–Campana.

Del encuentro participaron el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Gral. Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Luján, Leonardo Boto, de Zárate, Marcelo Matzkin; y de Exaltación de la Cruz, Luis Martín. Además, representantes de los municipios de Brandsen y Campana, de Aubasa y Vialidad.

La reunión tuvo por objetivo informar sobre las acciones en curso y los procesos licitatorios necesarios para asegurar los servicios esenciales del corredor. Al respecto, Katopodis afirmó: “Estamos avanzando en el proyecto de puesta en valor de la Autovía Provincial Ruta 6, un corredor estratégico para la provincia de Buenos Aires. Comenzamos a trabajar en un plan integral con obras y proyectos concretos como nueva iluminación de accesos y rotondas, repavimentación, señalamiento horizontal y vertical, servicio de asistencia vial, corte de pasto y mantenimiento, entre otras mejoras”.

“El diálogo y el trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia, en una agenda común impulsada por el gobernador Kicillof, nos permite dar un salto de calidad en infraestructura y obtener mejores resultados para las y los bonaerenses”, concluyó Katopodis.

En ese sentido, se proyecta la contratación del servicio de asistencia médica y transporte sanitario; los servicios de auxilio mecánico y remolque de vehículos livianos y pesados; y el mantenimiento para la seguridad vial. Asimismo, se pondrá en valor el Parque Lumínico con la renovación integral de todo el sistema, que incluye el reemplazo de 2.810 luminarias, la reposición de columnas y la actualización de tableros.

En tanto, la Dirección de Vialidad avanza con la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y en la rehabilitación de las calzadas en ambos sentidos de circulación. Además, incluye el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y 12 puentes hidráulicos; el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida.

También, terminará el tramo entre Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar y el cruce de la Ruta 6 con la 9.