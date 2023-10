El gobernador reelecto brindó una conferencia de prensa tras el rutilante triunfo que lo tendrá al mando de la Provincia por 4 años más.

Las frases más destacadas

En primer lugar, hay que tomar nota de que fue un resultado de la Provincia de Buenos Aires tremendamente favorable, pero además de favorable, inesperado. De nuevo, resultado inesperado, pero que nosotros evaluamos básicamente como un respaldo contundente a las políticas que se llevaron a cabo y un respaldo contundente también al proyecto que tenemos por delante.

Se avanzó mucho obviamente en la reconstrucción de una provincia que recibimos muy abandonada, pero que eso no implica pensar que los cuatro años de gobierno a los cuales dedicamos a enfrentar la calamidad sanitaria más grave de la historia, probablemente de la humanidad, no implica pensar que estemos satisfechos con lo hecho. Falta mucho por hacer, lo que sí le quiero agradecer de nuevo al gabinete, también hoy nos acompañan legisladores y legisladoras, decir que no estamos satisfechos, pero sí muy orgullosos de lo que se ha hecho en la Provincia de Buenos Aires.

Luego y solamente para complementar lo que ya dijimos anoche, quiero decir que el triunfo de la provincia, nosotros lo vemos por un lado como un gran respaldo, pero por otro lado como un gran compromiso y una enorme obligación con el pueblo de la provincia, de nuevo depositó su apoyo, depositó su confianza en este gobierno y bueno, nosotros lo que vamos a hacer, no desde mañana o pasado, sino desde el día de hoy, es seguir trabajando en todo lo que nos falta en la provincia.

Sobre los resultados en sí, la verdad es que decía recién que fue un apoyo muy contundente, la diferencia con la segunda fuerza en esta elección para el segundo periodo fue prácticamente 20 puntos, o sea que creemos que también va a traer impactos en lo legislativo, que obviamente desde el punto de vista de los distritos aprovecho acá ya con números definitivos para, por lo menos del escrutinio de anoche, para felicitar a todos los intendentes e intendentas que ganaron, que representan hoy a sus distritos y que van a asumir en diciembre aquellos que todavía no están en el cargo, y también decir que en términos de cantidad de distritos en la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria recuperó 14 distritos que eran de otras fuerzas en la provincia.

La voy a mencionar porque van unas felicitaciones directas expresas a cada uno de los pueblos de la provincia que se expresaron de esta manera y que nos dieron también un acompañamiento muy importante, planteamos que es importante que cada una de las localidades, a pesar de que creo que quedó establecido y quedó claro este método de gobierno, podría decir que consiste en no discriminar aquellos municipios, aquellos partidos que están gobernados por una fuerza opositora, sino siempre pensar que cada una de las obras, cada una de las rutas, cada uno de los caminos murales, cada uno de los centros de atención primaria de salud, cada una de las escuelas, cada uno de los patrulleros, cada uno de los agentes de policía que enviamos a cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, vienen a responder no a una necesidad de una fuerza política o del intendente o intendenta, sino de cada uno de los pueblos.

Así que hoy quiero agradecer muchísimo el acompañamiento acá a la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, donde se llevó adelante una elección histórica. Voy a hacer un mínimo parrafito sobre esto, porque la ciudad de La Plata, además de ser uno de los 135 municipios de la provincia, tiene la particularidad, obviamente, de ser la capital de la provincia. En la capital de la provincia, reafirmo lo que dijo Julia Alk el otro día, cuando planteaba que había un plan estratégico especial para la provincia de La Plata, pero también para la región capital. Es una región de la provincia de Buenos Aires que ha crecido muchísimo poblacionalmente, que tiene muchas postergaciones, hay que decirlo. En La Plata, nuestra capital, no da basto el agua potable, también tenemos problemas estructurales, de infraestructura social básica, con el tratamiento de los residuos locales, tenemos problemas con inundaciones. Es decir, es un distrito que es nuestra capital, pero que requiere un shock de inversión pública. Estamos llevando adelante importantes obras, algunas de ellas en conjunto con el Gobierno Nacional, de punto a aliviar la cuestión de las inundaciones, pero estamos construyendo la segunda planta de tratamiento de agua, para que haya agua potable en La Plata. Así que, La Plata, Berisso y Ensenada, las tomamos como una región, la región capital. Va a ser muy importante que ese sea el espíritu con el que se gobierna La Plata, y bueno, la verdad que muy ansiosos por poder empezar a trabajar en todos los compromisos que hemos hecho con la capital de la provincia.

Hemos dedicado estos cuatro años de gestión a hacer obras en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, lo hemos hecho a través de fondos específicos que se mantuvieron durante todos los periodos.

No es malo reconocer que estamos trabajando en una provincia para lograr la integración de la provincia y eso es que nadie se quede atrás, que no haya municipios de primera y de segunda más allá de quien lo gobierna, así que es una línea de trabajo que pensamos continuar en adelante, que ha rendido frutos, que hay obra pública que es histórica en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y que es histórica porque se han llevado adelante tareas tan destruidas como estaba la infraestructura escolar, como la infraestructura hospitalaria, el equipamiento hospitalario, cuestiones básicas, la seguridad, cuestiones básicas, pero también hemos hecho infraestructura en salud mental, vivienda, 20.000 viviendas terminadas en la provincia de Buenos Aires, 50.000 viviendas en obra que pensamos terminar ahora que el pueblo nos dio la confianza.

Sobre la significación del voto, sobre, obviamente, una materia que es compleja porque, obviamente, estamos en democracia, es un pueblo entero que vota y se expresa y uno no pretende ponerle esto una etiqueta y cerrar las interpretaciones y menos todavía ponerse por encima de nadie. Cada voto en una elección vale uno y cada voto tiene sus motivaciones. Yo sí quiero decir que hay ciertos puntos, ciertos elementos que nosotros destacamos en la campaña, por decirlo así, banderas que no se bajaron en la Provincia de Buenos Aires, que es importante destacar porque lo vamos a considerar en nuestra lectura y sobre todo de cara a lo que se viene, lo vamos a considerar también como un mandato popular.

Es un momento donde se está discutiendo, por ejemplo, el valor que tiene la presencia en la llegada del Estado.

Me parece que el resultado de esta elección, cuando uno compara incluso con las PASO, con las primarias, uno tiende a creer que hubo una escucha un poco más profunda, una reflexión más profunda, una consideración más profunda.

Que un pibe o una piba o un nene o una nena, por haber nacido en un ámbito rural o en las Islas del Delta, no vale menos su necesidad, vale lo mismo, entonces tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener la infraestructura que necesita para ahí sí, y ayer hablábamos de esto de la igualdad de oportunidades, para ahí sí poder reclamarle, poder pedirle, poder incentivarlo, poder buscar que con su esfuerzo haga una vida lo mejor que pueda, pero en esto entendemos nosotros, y acá está creo que el nodo de la discusión, cuando esas condiciones no están, cuando alguien por su situación económica, por el ambiente o por la situación edilicia, la vivienda en donde nació, por cuestiones que no eligió, que no decidió y que además responden a veces a ciclos históricos, económicos, a veces pasa que alguien, algún facineroso en el mercado inmobiliario de Nueva York, emprende un negocio especulativo que después explota y eso termina con que un pibe o una piba no pueda tener la primaria, no pueda tener la secundaria, porque esos procesos mundiales después repercuten como ajuste en los países periféricos, eso es tremendamente injusto, así que nosotros hemos trabajado todo el tiempo para reafirmar en la práctica, con hechos concretos, con obras, pero también con políticas de gobierno, hemos venido a decir y a mostrar que donde hay una necesidad, nace un derecho.

Quiero decir que nuestro país se funda, se funda como país, se integra como país, se integra como patria a través de la escuela pública. Es decir que es algo muy importante para nuestra provincia y para nuestro país saber que la educación tiene que ser universal, pero además que tiene que ser obligatoria y que tiene que ser gratuita. Si tenemos que discutirlo mil veces lo vamos a volver a discutir. Y no es, para los que les molesta, una idea moderna del peronismo, no, esto es algo de Sarmiento, es algo de Roca. Veo que reivindican a Roca, reivindican la parte que quieren de Roca.

Dicen que los pibes, los hijos de trabajadores, los hijos de los sectores populares, los hijos de obreros, los hijos de sectores medios, los hijos de un comerciante, no van a la universidad, que no van a la universidad. Es mentira, es mentira. El 80% de la matrícula de nuestras universidades públicas del conurbano bonaerense son primera generación de estudiantes universitarios y no podemos privar a los pibes y pibas de la provincia, no sólo del jardín, la primaria y la secundaria, donde todavía nos falta expandir el sistema. Hemos hecho 201 escuelas nuevas y tenemos 150 en construcción, así que tenemos que poner manos a la obra porque hay que terminar esas 150 e ir por más escuelas nuevas en la provincia de Buenos Aires.

Ya Sergio Massa ha dado una visión sobre el tema de la coparticipación, contra quienes quieren dejarnos sin coparticipación, la provincia de Buenos Aires obviamente que necesita recursos, que va a discutir donde tenga que discutir y tratar de obtener lo que le corresponde, pero me decían el otro día que Milei planteó terminar con la coparticipación. ¿Qué querría decir esto? Que cada provincia va a tener el proporcional a lo que aporta. La provincia de Buenos Aires, ustedes saben, aporta 40% de los recursos coparticipables, recibe el 20, nosotros hemos con diferentes medidas crecido la coparticipación que recibimos, lo cual es muy importante y con esta idea teóricamente recibiríamos el 40% de coparticipación, tendríamos que estar, se supone, que contentos con esto, pero la verdad que no, la verdad que no, nosotros no somos de los que creemos que la provincia de Buenos Aires se salva sola en términos del gobierno nacional y tampoco, tampoco creemos que la coparticipación, si bien tiene que tener un elemento proporcional, tiene que tener también un elemento solidario y un elemento de integración nacional,

Hay discusiones muy muy profundas en juego, estamos también muy muy orgullosos desde la provincia de Buenos Aires de haber podido aportar también y acompañar a nuestro candidato presidente, para que sorpresivamente para muchos, segundo factor que quiero marcar, decía un cantito por ahí que la damos vuelta y en la PASO Sergio Massa, Unión por la Patria salió tercero, ahora salimos primero y después vamos a ganar el balotaje

Tuvimos una reunión con Sergio, ya estamos planificando lo que es el próximo tramo de la campaña. Repito, la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué necesitamos que Sergio Massa sea presidente? ¿Por qué necesitamos que Unión por la Patria también gane a nivel nacional? Porque la Provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, es una provincia de producción y trabajo, es decir, que un gobierno nacional que le dé espaldas, le dé la espalda a la producción nacional, que le dé la espalda a los parques industriales, que no nos ayude a construir el canal Magdalena, que no nos ayude con las autopistas, con los ferrocarriles, un gobierno nacional que no genere las condiciones macroeconómicas para que se pueda producir y trabajar en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y las demás provincias, un gobierno nacional que le dé la espalda a la salud pública, a la educación pública, a la seguridad

Por eso que nosotros, antes que nada, y con todas las consideraciones adicionales, pero es por eso que llamamos a todos y a todas en la Provincia de Buenos Aires, a todo el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a todos los factores políticos de la Provincia de Buenos Aires, a todos los representantes sindicales de la Provincia de Buenos Aires, no importa que alineamiento hayan tenido en la elección que pasó, necesitamos que todos y todas defiendan a la producción y al trabajo, a la salud y a la educación en nuestra Provincia de Buenos Aires. Y eso se logra con Sergio Massa como Presidente de la Nación.